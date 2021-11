L’obiettivo è far crescere la cultura sportiva del Polesine

ROVIGO - Una rete per lo sport. Nella sede della Provincia di Rovigo di via Celio, alla presenza del Presidente pro tempore Antonio Laruccia, undici società sportive della provincia di Rovigo hanno dato vita a Sportnet.

Tra i promotori Andrea Bimbatti, già assessore allo Sport e vice sindaco del Comune di Rovigo, ed attuale direttore generale del Rovigo calcio. Un sodalizio nato con diversi scopi, con il patrocinio del Panathlon di Rovigo rappresentato nell’occasione da Paolo Avezzù. Far crescere la cultura sportiva del Polesine, anche alla luce dei recenti dati forniti da uno studio del Sole 24 ore, coinvolgere le famiglie e il mondo della disabilità e degli anziani, perchè lo sport non ha età, e nemmeno confini.

Portavoce Nicoletta Carnevale, da anni segue il mondo della disabilità, e con la società Pettirosso, non solo in ambito sportivo, segue tanti ragazzi.

“Una rete fatta di sportivi, ma non solo - ha evidenziato Nicoletta Carnevale - ma anche nel mondo del sociale e dell’educazione, sono undici realtà, ma ne stiamo coinvolgendo altre importanti del territorio per portare i nostri valori. Ci accomuna la volontà di coinvolgere bambini, anziani, e persone con disabilità. L’idea di Sportnet nasce dall’esigenza di offrire sport di qualità, ma soprattutto attività motoria volta al benessere e all’inclusione. Abbiamo un regolamento interno che prevede una sana competizione, ma evita la concorrenza sleale, e promuove eventi inclusivi per tutti”.

In una città in mischia non poteva mancare un rugbista. Il secondo volto noto del mondo sportivo polesano è Nino Rossi, ex campione d’Italia con la Rugby Rovigo, appesi gli scarpini al chiodo è passato sul green, il golf è diventato una sua seconda ragione di vita. “Lo spirito che ci accumuna è quello di creare la voglia di curiosità, ho esperienza da atleta, insegnate di educazione fisica, genitore e nonno, mi sono reso conto che i ragazzi, ma anche gli adulti, non hanno cultura sportiva, non svolgono alcuna attività, e dobbiamo colmare questo gap”.

Discipline diverse accumunate dalla voglia di dialogare e far crescere lo sport. Punto di riferimento sarà la sede di piazzetta Annonaria, l’associazione Vivi Rovigo del presidente Maurizio Pagliarello fa parte integrante del progetto. “Già da tempo ViviRovigo collabora con Pettirosso - ha sottolineato Pagliarello - e si adopera per il volontariato, mettiamo a disposizione la nostra sede del centro, ed è aperta tutte le mattine da lunedì al sabato in piazzetta Annonaria”.

Oltre al Rovigo calcio della presidente Monica Nale, il Golf club Rovigo di Nino Rossi, e Pettirosso Asd, tra i primi firmatari dell’accordo anche La Fenice, Asd Ranch Arcobaleno, Shorei-Ken Karate di Badia Polesine, Lendinara Thoukball, la Compagnia Arcieri Rovigo, Vivi Rovigo, Asd Fratta Calcio e Gea Mater onlus.

“Come Panathlon - ha ricordato Paolo Avezzù - per suo statuto, non facendo attività diretta, ma avendo tanti sportivi e dirigenti tra i soci, non potevamo non aderire per la valorizzazione del Fair Play e della Carta Etica. Lo faremo attivamente per evidenziare i valori etici dello sport”.

Come evidenziato da Nicoletta Carnevale e Nino Rossi, Sportnet si prefigge di promuovere la pratica sportiva secondo i principi della Carte Etica dello Sport e di quella della Regione Veneto, ad ogni livello, per ogni età, senza distinzione di genere, razza o altro fattore. Una rete per aprirsi alla città e ai quartieri, di modo da sviluppare il ruolo socio-educativo dello sport per costruire rapporti di comunità, e aggregazione e per sostenere lo sport all’interno degli istituti scolastici, diventando, a tutti gli effetti, uno strumento di inclusione e integrazione fra le persone. Le attività sportive promosse dalle Società e Associazioni che fanno parte della Rete sono sostanzialmente complementari l’una rispetto all’altra, e rappresentano opportunità di sport di squadra ed individuali di qualsiasi età. Molto più di una semplice collaborazione tra società, ma una sorta di rappresentativa del territorio che si pone come unico interlocutore con le istituzioni, per risolvere problemi di impiantistica e proporre progetti di ampio respiro. L’obiettivo è quello di espandere la rete di società aderenti, pur mantenendo la loro autonomia, mettendo a disposizione del territorio l’esperienza maturata.

Adesione importante per due realtà calcistiche, lo sport più praticato in Italia funge da collante

“Abbiamo aderito per promuovere il calcio alle persone con disabilità - ha sottolineato la presidente del Rovigo calcio, Monica Nale - ho colto subito l’idea di inclusione, il Rovigo calcio vuole crescere come realtà nel sociale, perché dal punto di vista sportivo sapete tutti cosa stiamo facendo”. Al progetto aderisce anche il Fratta calcio.

L’obiettivo a lungo termine è quello di arrivare alla costituzione di una realtà che, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, enti territoriali, di promozione sociale, scuole, istituzioni e persone, svolga un solo di coordinamento territoriale e divenga punto di riferimento per tutti color che vogliono avvicinarsi al mondo sportivo, ricreativo e sociale. L’obiettivo è anche quello di evitare l’abbandono precoce dell’attività sportiva, offrendo un ventaglio di scelte già a partite dall’ambiente scolastico.

“La cosa che ci ha unito - ha commentato Andrea Bimbatti, panathleta e dirigente del Rovigo calcio - è la volontà di fare promozione sportiva, ci sono tante realtà che operano bene, e che devono essere conosciute dando la possibilità a giovani, e meno giovani, di scegliere. Faremo delle iniziative per promuoverle”.

Tutti hanno ricevuto il complimenti del presidente Antonio Laruccia “Una crescita sportiva sta alla crescita culturale e sociale, che si matura attraverso lo sport, un plauso da parte della Provincia che sposa questi valori. Fate del bene alla comunità”.