Ciclismo provinciale in festa

VILLADOSE (Rovigo) - Festa provinciale del Ciclismo a Villadose (Rovigo), appuntamento in piazza Aldo Moro nella sala Europa sabato 20 novembre. Un clima di festa dopo un lungo periodo, con tante autorità presenti: Sandro Checchin, Presidente Regionale Fci, Vittorino Gasparetto, Consigliere Regionale Fci, Cristiano Corazzari, Assessore Regionale allo Sport, Pierpaolo Barison, Sindaco del comune di Villadose, Davide Aggio, Assessore Comunale allo Sport Villadose, Paolo Marino Comandante Polizia Stradale Rovigo. Presente anche Giovanni Cattozzi presidente del Csi Veneto ed ex assessore allo Sport del Comune di Rovigo, si sta organizzando per il futuro una manifestazione importante proprio in Polesine.

“Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Villadose guidata dal sindaco PierPaolo Barison - ha esordito il presidente provinciale Fci Mirvano Mazzetto - per averci ospitato in questa splendida sala. A stagione agonistica ormai conclusa desidero ringraziarvi tutti per il lavoro svolto nonostante le numerose difficoltà incontrate lungo il percorso. Va in archivio un 2021 che ci ha visto primeggiare sotto il profilo organizzativo, qui va il mio plauso e ringraziamento a tutti. Un momento triste è quello che abbiamo vissuto durante la precedente ed attuale stagione con la scomparsa di due grandi amici del ciclismo: Emanuele Bettonte, storico dirigente del Villadose Angelo Gomme nonché consigliere di questo Comitato Provinciale e Giovanni Grotto, presidente del GM Action Bike e per un quadriennio olimpico consigliere del Comitato Provinciale. Due grandi appassionati che, seppur in maniera diversa, hanno dedicato gran parte del loro tempo per il bene del nostro movimento. Grazie Emanuele e Giovanni per tutto quello che avete fatto per il nostro ciclismo. Il Polesine deve esservi grato. Per quanto riguarda il ciclismo di casa nostra, la crisi epidemica ci ha frenato moltissimo difatti, è stato il motivo trainante che ha scoraggiato le società a non mettere in calendario appuntamenti più che tradizionali, tra questi quello di San Bellino, di matrice dalla Polisportiva Tasso e Galvani, che ha sempre dato il via al ciclismo di casa nostra. Si tratta della più antica gara polesana ancora in essere riservata alla categoria Juniores che ha sempre visto ai nastri di partenza il meglio del ciclismo regionale ed extra regionale. Nel proseguo interessanti manifestazioni sono state promosse in tutto il territorio dalle nostre società affiliate con gare riservate ai Giovanissimi, appuntamento allestito dalla Liberi Ciclisti Adria. Un lavoro in sinergia che ha visto fianco a fianco numerosi sportivi locali coordinati dalle società organizzatrici. Tra gli appuntamenti “storici” una citazione di rito per la classica “Su e Zò per i fossi”, gara organizzata dalla Mtb Tuttinbici Adria e che, come al solito, ha richiamato un gran numero di appassionati alla partenza. La Medio Fondo dell’Alto Polesine riservata alla categoria cicloturistica, organizzata dalla Cicloamatori Castelmassa, giunta alla 3^ edizione, che si è ritagliata il giusto spazio in ambito regionale ed extra. Il trofeo Rosolina Mare e la 14^ Fornace Bike, manifestazione sportiva questa messa in cantiere dalla Cicli Erman squadra corse di Porto Viro, sono state le due gare valide quale prova di Campionato Provinciale riservato alle categorie della Mountain Bike.

Entusiasmo e partecipazione si è ripetuto nel 42° Gran Premio Comune di Villadose, appuntamento organizzato dal Villadose Angelo Gomme, disputato nella ridente cittadina medio polesana. Quanto sopra evidenziato deve essere di stimolo per i giovani e per i dirigenti. I primi per proseguire a praticare questo sport meraviglioso fatto di fatica e di rinunce, nella consapevolezza che nel nostro Polesine esistono delle società che possono soddisfare le loro aspirazioni fino al compimento del 18° anno di età; i secondi per continuare con umiltà a lavorare con i giovani e a convincere gli appassionati del ciclismo a fare sistema per raccogliere risorse finanziarie sufficiente per organizzare delle manifestazioni ciclistiche nel nostro territorio. Non deve passare in secondo piano la partecipazione dei nostri atleti a manifestazioni di caratura nazionale e internazionale. Posso tranquillamente affermare che il nostro rapporto con le istituzioni, con i vertici sia federali che regionali del Coni, della nostra federazione e con la Polizia di Stato sono più che ottimi. Il nostro è stato un lavoro di squadra che trovato nel sottoscritto e nei consiglieri del Comitato Provinciale il giusto punto di riferimento. Da parte nostra c’è la necessità di sostenere sempre di più il mondo dei “Giovanissimi”, che ha bisogno di essere infoltito di praticanti con il chiaro intento di invogliarli a pedalare per divertimento senza illuderli di essere già degli affermati campioni. Un ringraziamento ai cronisti che, puntualmente, danno visibilità a tutto il nostro movimento. In proporzione non siamo stati inferiori a nessuno in quanto le società polesane hanno dato il loro grande e generoso contributo dimostrando sopratutto una grande capacità organizzativa. Concludo informando che, come Comitato Provinciale, abbiamo istituito, a partire da quest’anno, un riconoscimento denominato “Una vita per il ciclismo” che viene e verrà assegnato a coloro (presidenti di società, dirigenti, direttori sportivi ed atleti), che si sono distinti per il bene del ciclismo polesano. A tutti voi un 2022 ricco di soddisfazioni e di successi”.

Premiati tra i Giovanissimi l’Asd Liberi Ciclisti Adria 2002: Diego Barchi, Alessandro Barnaba’, Adelaide Belluco, Dennis Boccato, Marta Bruson, Fatima Zahraa Daoukha, Luca Felisatti, Aurora Marzolla, Giosuè Montecchio, Tommaso Saia, Angelica Spolladore, Riccardo Spolladore, Isacco Zanella.

Tra gli Esordienti premiati gli atleti della Gc Bosaro Emic: Luca Cotti, Marco Giandoso, Mirco Selvaggio, Enrico Suman, Martino Vangelista. Marco Giandoso (Asd Gc Emic) – Esordienti – campione provinciale su strada.

Campioni Provinciali Mtb 2021: categoria Esordienti 1° anno Luca Cotti (Asd Gc Emic), categoria Esordienti 2° anno Mirco Selvaggio (Asd Gc Emic), categoria Juniores Sport: Gianmarco Mazzucato (Asd Adria Bike), categoria Master 1 Mirko Furlan (Asd Adria Bike), categoria Master 2 Andrea Passarella (Asd Gs Porto Viro), categoria Master 3 Simone Pianalto (Asd Adria Bike), categoria Master 4 Alessandro Tiengo (Asd Gs Porto Viro), categoria Master 5 Cristian Corradin (Asd Gs Porto Viro), categoria Master 6 Giorgio Padoan (Asd Adria Bike), categoria Master 7+ Pietro Paolo Fontolan (Asd Adria Bike), categoria Elite Sport Marco Andreotti (Asd Gs Porto Viro), categoria Open Maschile Massimo Maestri (Asd Gc Porto Viro).

Riconoscimenti Speciali a Domenico Evola ex giudice di gara nazionale (premiato quest’anno dal Coni con la Stella d’oro al merito sportivo) e Gianfranco Pizzardo tecnico di società (premiato quest’anno dal Coni con la Palma d’argento al merito tecnico).

Riconoscimenti alla Memoria alla famiglia di Emanuele Bettonte e alla famiglia di Giovanni Grotto.

Premi Speciali “Una vita per il Ciclismo” a Tolmino Balestri, Giuseppe Canazza, Domenico Evola, Arturo Faedo, Vittorino Gasparetto, Federica Guarniero, Amedeo Stoppa ed Oscar Tosini.

Riconoscimenti alle società sportive, Asd Mtb Tuttinbici, Asd Gs Cicloamatori Castelmassa, Asd Gm Acton Bike, Cicli Erman Squadra Corse, Asd Polisportiva Tasso e Galvani, Asd San Martino 96, Asd Adria Bike, Asd Cilcistica Tricolore, Asd Gs Porto Viro, Asd Ciclistica Villadose Angelo Gomme, Asd Liberi Ciclisti Adria 2002, Asd Team 2020 Adria, Asd Gruppo Ciclisti Emic.