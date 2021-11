L'Adriese vince e vola seconda in classifica a 20 punti [FOTO]

Secondo posto che da grande soddisfazione in casa granata.saltando più alto di tutti e sfiorando la sfera. Al 12’ è Gioè che prova a girarsi al volo verso la porta avversaria, ma il tiro esce alto.Angolo di Casella e Cicarevic prova ancora a metterla dentro, ma tutti lasciano andare la palla sul fondo. Occasionissima per Rosso al 24’, a pochi passi dal portiere calcia alto sopra la traversa su cross di Cicarevic.che l’appoggia di testa per Addolori, il quale calcia al volo e trova le mani di Rosa. Altra occasione per l’Adriese con Zupperdoni che la mette dentro per Gioè che viene anticipato da Rosa nuovamente.Al 35’ occasione per la squadra ospite che sfiora il gol con Pezzutti, che spara alto sopra la traversa. Al 41’ Gioè è pescato in fuorigioco a tu per tu con il portiere avversario. Pochi minutiAl 9’ del secondo tempo nella parata di Brzan che blocca un pallone difficile dell’attacco avversario. Che occasione al 13’. Farinazzo involato verso la porta su passaggio di Cicarevic viene bloccato da Rosa per un soffio., ma il tiro risulta debole e facile preda di Rosa. Lo stesso Mazzucca poco dopo la mette dentro per l’accorrente Cicarevic, che viene anticipato dal portiere trentino.Al 24’ tiro alto di Cicarevic sopra la traversa. Adriese che vuole chiudere la partita, ma il Levico vuole pareggiare a tutti i costi. Al 40’ è il Levico che costringe l’Adriese ad indietreggiare, ma quest’ultima non lascia spazio.Finisce con la vittoria dell’Usd Adriese 1906, che fino alla fine ci ha creduto e ha portato a casa i tre punti.

Usd Adriese 1906 - Levico Terme 1 - 0

Usd Adriese 1906: Brzan, Zupperdoni (21’ st. Ben Khalek), Addolori, Mazzucca (21’ st. Diomande), Montin, Tiozzo, Maniero, Casella, Gioé, Cicarevic (37’ st. Boccalari), Rosso (10’ st. Farinazzo). A disposizione: Michelagnoli, Boccafoglia, Dal Cortivo, Bonetto, Costa. Allenatore: Vecchiato

Levico Terme: Rosa, Davi (28’ st. De Nardi), Piacente (33’ st. Casalini), Santuari N., Scaglione, Pettinà, Tronco (43’ st. Ceraso), Rinaldo, Vinciguerra, Torregrossa (22’ st. Grezzani), Pezzutti (28’ st. Stanghellini). A disposizione: Circio, Diallo, Santuari G., Andreasic. Allenatore: Rastelli

Arbitri: Frosi di Treviglio

Assistenti di linea: Cavalli Bergamo e Lobene di San Benedetto del Tronto

Reti: 14’ pt. Cicarevic (A)

Ammoniti: Rosso, Casella, Diomande (A), Scaglione (L)

Note: tempo nuvoloso, spettatori 300 circa, recupero 0/3



10. giornata serie D girone C

Domenica 21 novembre 2021 ore 14.30

Adriese - Levico 1 - 0

Ambrosiana - Cartigliano 0 - 1

Montebelluna - Dolomiti 0 - 1

Campodarsego - Caldiero 2 - 2

Cattolica - Luparense 0 - 3

Este - Cjarlins 0 - 1

Arzignano - Spinea 3 - 1

S.Martino Sp. - Mestre 1 - 3

U.Clodiense C.S. - Delta 0 - 0



Classifica

Arzignano 25

Luparense 20

Adriese 20

U.Clodiense C.S. 20

Cjarlins 17

Campodarsego 17

Delta 16

Dolomiti 16

Levico 16

Caldiero 15

Cartigliano 15

Mestre 14

Montebelluna 11

Este 9

S.Martino Sp. 7

Cattolica 6

Spinea 5

Ambrosiana 3



Prossimo turno

Domenica 28 novembre 2021 ore 14.30

Caldiero - Cartigliano

Cattolica - Arzignano

Cjarlins Muzane - Montebelluna

Dolomiti Bellunesi - Adriese

Spinea - Union Clodiense

Levico Terme - San Martino Speme

Luparense - Este

Mestre - Campodarsego

Delta Porto Tolle - Ambrosiana