Un buon pareggio per il Rovigo, cinque squadre in due punti

BASTIA (Padova) - Nel girone E di prima categoria quello di Bastia, in provincia di Padova, era il match clou della nona giornata. Ne è uscito un pareggio, un risultato che consente all’Euganea Rovolon Cervarese e al Rovigo di mister Pizzo di rimanere agganciate al treno di testa. Cinque le squadre in due soli punti, con la Fiessese che ha perso il primato, consentendo alla Solesinese di balzare in testa.

Domenica 21 novembre è il Rovigo a partire subito forte, Magon si invola sulla destra, calcia ma trova la pronta risposta di Nicolè. Risponde subito l'Euganea. Azione manovrata, cross sul secondo palo per Kercuku, che dal limite dell'area piccola calcia al volo sull'esterno della rete.

Alla mezz'ora l'episodio che potrebbe cambiare la gara. Kercuku salta Cattozzo e viene atterrato, ma l'arbitro non concede il calcio di rigore, mentre Kercuku è costretto ad uscire per infortunio.

La ripresa si apre col gol dell'Euganea. Fasolo si conquista un calcio di punizione dal limite, alla sinistra. Lo stesso Fasolo si presenta alla battuta, calcia sopra la barriera e trafigge l'estremo difensore avversario.

La partita prosegue molto combattuta senza grosse occasioni ma molto intensa. Al minuto 31, il pari ospite. Cross al centro, Pasianotto sbaglia la spazzata, la palla rimane lì e Zaghi trafigge Nicolè.

Nel finale, forcing dell’Euganea, ma il risultato non cambia.

Nell’altro big match del girone la Fiessese ha perso 1-0 sul campo del Bevilacqua, mentre il Crespino Guarda Veneta ha pareggiato con l’Ospedaletto Euganeo, il Granzette ha vinto 2-1 sul Colli Euganei. Pareggio interno per l’altra polesana, l’Union Vis Lendinara non è andata oltre l’1-1 contro l’Aqs Borgo Veneto.

EUGANEA ROVOLON CERVARESE - ROVIGO 1-1

Reti: 9’st Fasolo (E), 31'st Zaghi (R)

Euganea Rovolon Cervarese Nicolè; Garon, Pasianotto, Silvestrin, Gabrielli; Lovato, Lovisetto, Bellini; Viero, Perdon (41'st Kitenge), Kercuku (32'pt Fasolo). All. Maran

Rovigo: Cattozzo; Masiero, Camalori, Turra, Nani; Trovo, Zaghi, De Venz (25'st Iacovino); Pariali (12'st Ocho); Magon (30'st Bisan), Galassi. All. Pizzo

Arbitro: Scomazzon, sez. Bassano del Grappa

Calcio Prima categoria girone E

Risultati 9. giornata

Domenica 21 novembre 2021 ore 14.30

Bevilacqua - Fiessese 1-0

Crespino GV - Ospedaletto Euganeo 1-1

Euganea Rovolon - Rovigo 1-1

Granzette - Colli Euganei 2-1

Montagnana - Solesinese 0-1

Union Vis Lendinara - Aqs Borgo Veneto 1-1

Villa Estense - La Rocca 1-2

Classifica

Solesinese 20, Euganea R. 19, Bevilacqua 19, Fiessese 19, Rovigo 18, La Rocca 13, Union Vis 12, Colli Euganei 10, Granzette 10, Crespino G.V. 10, Montagnana 8, Ospedaletto 6, Villa Estense 4, Aqs Borgo V. 4

Prossimo turno

Domenica 28 novembre 2021 ore 14.30

Aqs Borgo Veneto - Colli Euganei

Crespino Guarda Veneta - Montagnana

Fiessese - Euganea Rovolon Cervarese

La Rocca Monselice - Granzette

Ospedaletto Euganeo Calcio - Union Vis Lendinara

Rovigo Calcio - Villa Estense 2003

Solesinese - Bevilacqua Calcio