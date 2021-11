Solidarietà in movimento, 52 supermercati convenzionati e quasi mille volontari

ROVIGO - Ogni giorno il Banco Alimentare recupera eccedenze alimentari per distribuirle a strutture caritative che offrono pasti o pacchi alimentari a persone che vivono in difficoltà. Accanto all’operosa attività quotidiana, il Banco Alimentare organizza ogni anno la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che quest’anno si svolgerà sabato 27 novembre negli 11.000 supermercati aderenti all’iniziativa in tutta Italia.

Qui i 145 mila volontari, distanziati e muniti di green pass, inviteranno chi si recherà nei supermercati a comprare prodotti a lunga conservazione e quanto raccolto sarà poi distribuito alle 7.600 strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare che sostengono in Italia quasi 1.700.000 persone. “In provincia di Rovigo – afferma il responsabile provinciale del Banco Alimentare Giuseppe Beretta – ci sarà, come ogni anno, una vera e propria solidarietà in movimento, con 52 supermercati convenzionati e quasi 1.000 volontari coinvolti. Quanto sarà raccolto, oltre ai prodotti che ogni mese ci fornisce il Banco Alimentare Veneto, sarà destinato a quasi 4.000 persone di tutta la provincia di Rovigo, tramite i Banchi di solidarietà presenti in Polesine, associazioni, Caritas e gruppi di San Vincenzo parrocchiali, enti di carità e realtà di volontariato come Bandiera Gialla”.