Covid-19: Il centro vaccinale al Censer sarà operativo almeno fino a giugno 2022

ROVIGO - “Abbiamo confermato il Censer come centro vaccinale fino al mese di giugno”, lo ha annunciato la direttrice generale dell’Ulss 5 Polesano, Patrizia Simionato, ringraziando tutti gli amministratori dei comuni del Polesine per la disponibilità delle strutture, la Prefettura, i sanitari, le associazioni e i volontari coinvolti che, da due anni, sono in prima linea per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Tra le novità annunciate dalla dg anche lo spostamento del punto tamponi nuovamente in Cittadella Sanitaria (mantenendo quelli operativi negli Ospedali), probabilmente dal 1 gennaio, per dedicare unicamente alla vaccinazione l’area del Censer.

Siamo ancora in emergenza, è questo il punto. I decessi e i ricoveri sono nettamente inferiori rispetto allo scorso anno, quando ancora non c’erano i vaccini, ma Israele, primo paese al Mondo a completare il ciclo vaccinale con doppia dose, ha fatto scuola, partendo prima di tutti con la terza dose. Un motivo c’è, il vaccino garantisce una copertura di qualche mese, la terza dovrebbe amplificare l’effetto, ma potrebbe non essere l’ultima, come per l’influenza. La vera incognita sono le varianti provenienti dai Paesi in via di sviluppo. Pfizer e Moderna garantiscono una sufficiente copertura dopo il richiamo, ma potrebbe essere necessario effettuarlo ogni anno con un aggiornamento.

La situazione in Polesine è positiva sotto il profilo vaccinale, di fatto il 90% della popolazione ha risposto, e lo sta facendo ancora con la terza dose. Sono stati aperti 106 mila posti, 57700 sono stati prenotati, ne rimangono 48300 (dato aggiornato alle 10 di venerdì 26 novembre).

“Dal punto di vista organizzativo abbiamo 8 centri vaccinali in Polesine - ha spiegato Patrizia Simonato, ne garantiamo 5,.

ci stiamo organizzando per potenziare i tracciamento, stiamo implementando la presenza dei nostri professionisti di prevenzione, amministrativi e infermieri per garantire 30 unità per presidiare al meglio il contact tracing 7 giorni su 7”.

20 mila terze dosi già somministrate, prenotazioni aperte per gli over 40, ma presto verrà data la possibilità anche alle altre fasce d’età. La condizione è che siano trascorsi 5 mesi dall’inoculazione della seconda dose.

Il 41% dei Polesani ha già effettuato il richiamo, tra i dipendenti dell’Ulss 5 Polesana il 48%. (LEGGI ARTICOLO)

Per la vaccinazione a domicilio in campo anche i medici di famiglia, oltre all’Ulss 5 Polesana, sulla scorta dei primi due giri la macchina organizzativa è ormai collaudata.

Sul fronte del contagio preoccupa la situazione scolastica, 52 le classi polesane toccate dal Covid-19.

“Per dare la possibilità di prenotarsi il prima possibile con la terza dose, l’Ulss 5 Polesana si sta impegnando tenendo aperti 7 giorni su 7 i centri vaccinali - ha sottolineato il direttore sanitario Alberto Rigo - il tracciamento tempestivo è importante, ed una priorità come la vaccinazione, 30 persone dedicate ogni giorno per scongiurare eventuali focolai, circoscriverli è importantissimo. Il 25 novembre abbiamo effettuato 1500 dosi, il Polesine ha risposto benissimo, speriamo di fare in fretta con la terza dose. Da noi dipende il nostro futuro, stiamo attenti e non abbassiamo la guardia”.

La domanda più ricorrente è sulle reazioni avverse gravi dopo la terza dose, dopo 20 mila si può già avere un quadro “Non abbiamo segnalazioni” ha risposto il direttore sanitario. Per la prima dose, ovvero per coloro che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale, rimane sempre in funzione il portale per la prenotazione, ma di fatto, se si presentano senza appuntamento, possono ricevere l’inoculazione.

Al fianco dei vertici dell’Ulss 5 Polesana anche Paolo Armenio, vice presidente di Confindustria Venezia Rovigo “Per il nostro mondo sono stati momenti difficili, ringrazio l’Ulss 5 che ci ha permesso di mantenere un dialogo quotidiano, nelle aziende non ci sono stati contagi importanti, hanno fatto degli investimenti sulla sicurezza. Siamo sempre stati a favore del vaccino, quello che conta è la Scienza. è l’unica via percorribile, il Paese non si può permettersi di chiudere, basta vedere cosa succede in Friuli”.

“Stiamo notando in fabbrica e fuori che i vaccinati stanno abbassando la guardia. Gli italiani hanno memoria corta - ha sottolineato Armenio - l’ultimo decreto ci ha facilitato il lavoro, ho fatto 65 incontri con le aziende nell’ultimo periodo, e si sono intensificati i controlli”. Sul fronte della vaccinazione i centri dell’Ulss 5 Polesana garantiscono posti a sufficienza, nel caso, se sarà necessario, l’azienda sanitaria potrà effettuare le inoculazioni anche nei luoghi di lavoro. Confindustria, Sindacati, e Ulss 5 Polesana sono sulla stessa lunghezza d’onda, l’unica strada percorribile è la vaccinazione.