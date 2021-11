I colori di una sana alimentazione

ROVIGO - Come anticipato nella rubrica a cura del dott. Fulvio Fiorini, primario di Nefrologia e Dialisi dell’Ulss 5 Polesana, specializzato in Scienza dell’alimentazione, della scorsa settimana ( LEGGI ARTICOLO ) dedicata all'assunzione di vegetali in nutrizione, frutta e versura vengono suddifise in famiglie cromatiche.Di seguito si elencheranno le proprietà salienti di ognuno di questi gruppi di vegetali senza distinzione fra verdure e frutti.: si tratta di un gruppo eterogeneo di vegetali che contengono sostanze ad azione protettiva, tra cui si ricordano primariamente le fibre ed il potassio., mantenendo regolare “l’andare di corpo”. In particolar modoin quanto permettono di ridurre l’assorbimento del colesterolo alimentare. Il potassio è fondamentale per il normale funzionamento delle cellule muscolari e cerebrali e svolge un ruolo importante nel controllo della pressione arteriosa. In particolare si possono ricordare facenti parte di questo gruppo: l’oltre che contenere fibre, possiedono una potente azione antiossidante, così come il selenio contenuto nei, selenio che contribuisce alla crescita e al benessere di capelli e unghie, oltre che possedere una funzione regolatoria sulla funzione tiroidea, rafforzare le difese immunitarie, prevenire i disturbi della memoria e regolare la coagulazione ematica. Lee in particolare modo le, ricche di acidi grassi insanturi, partecipano a mantenere in buone condizioni l’apparato cardiovascolare.: contengono un importante classe di composti, le antocianine, ad azione antiossidante. Questo gruppo è composto da:etc. Sono tutti alimenti ricchi di vitamina C importante nel mantenimento di una normale funzionalità del sistema immunitario soprattutto in caso di attività fisica intensa, nella formazione del collageno e nella formazione dell’osso, delle cartilagini, della pelle, dei denti e delle gengive. Ilcontiene una discreta quota di beta-carotene (precursore della vitamina A) e di potassio, così come fichi,: tale colorazione è determinata dalla presenza di un’, potente antiossidante, indispensabile per molte funzioni metaboliche. In particolar modo si ricorda come lae, dopo la nascita, stimoli lo sviluppo delle cellule epiteliali e dei denti, nonché lo, potenzi il sistema immunitario, possegga azione protettiva cardiovascolare e polmonare (antiossidante), azione protettrice della cute (anche dai danni della luce solare), della cornea e dagli inquinanti, in particolar modo dal fumo, possegga azione antitumorale, in particolare sulla prostata. Può produrre effetti collaterali da sovradosaggio quando assunta con gli integratori.: gli alimenti che compongono questo gruppo sonoe possiedono tutte un elevato contenuto in due sostanze antiossidanti, le antocianine e il licopene. Le antocianine possiedono fra l’altro azione adiuvante sulle infezioni e preventiva su tumori e invecchiamento cerebrale, mentre i licopeni possiedono un’azione protettiva su aterosclerosi, malattie cardiache e alcune forme tumorali.: esiste un numero importante di vegetali verdi, soprattutto ortaggi, che sono però accumunati daetc. I folati costituiscono un gruppo di vitamine (nel loro insieme classificate come vitamina B9) che risulta indispensabile durante la gravidanza per l’accrescimento del feto, e quindi successivamente per il normale mantenimento delle difese immunitarie e del numero dei globuli rossi (la carenza determina anemia). Il magnesio entra nella costituzione della molecola della clorofilla che tanta importanza ha nel metabolismo vegetale dell’anidride carbonica (fotosintesi):In conclusione si può concludere come siache oltre a fornire un apporto ottimale di vitamine e oligoelementi indispensabili, permettono l’assunzione di acqua e determinano un effetto riempimento dello stomaco utile in tutti i casi di restrizione calorica.



dott. Fulvio Fiorini

primario di Nefrologia e Dialisi dell’Ulss 5 Polesana

specializzato in Scienza dell’alimentazione