11 milioni per la sicurezza stradale in Veneto, 1,3 per la provincia di Rovigo

ROVIGO - Con un provvedimento approvato oggi dalla Giunta regionale, su proposta della Vicepresidente e Assessore a Infrastrutture e Trasporti Elisa De Berti, sono stati destinati ulteriori 11 milioni di euro per interventi volti ad incrementare la sicurezza stradale, sia nei centri abitati che in ambito extraurbano.

Questi contributi, in applicazione della legge regionale n. 39 del 1991, sono stati destinati a interventi infrastrutturali volti a migliorare le condizioni di sicurezza sia con riferimento in generale alla circolazione stradale e ciclopedonale, sia con lo scopo di migliorare e ammodernare le infrastrutture funzionali a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, religioso e di valenza turistica.

“Con questa dotazione integrativa – spiega la Vicepresidente De Berti – consentiamo lo scorrimento delle graduatorie ancora in corso di validità del 2020 e del 2021, finanziando altri 120 Comuni sul territorio regionale. Questi 11 milioni di € si aggiungono agli oltre 18 già stanziati dalla Regione nell’anno in corso, con i quali abbiamo dato la possibilità alle amministrazioni comunali di realizzare 120 opere infrastrutturali, contribuendo in maniera concreta alla riduzione degli incidenti. In totale, parliamo di oltre 200 Comuni beneficiari”.

“Questo ulteriore finanziamento conferma l’assoluta e costante attenzione della Regione verso la sicurezza stradale e la necessità di aumentarne gli standard complessivi”, conclude la Vicepresidente De Berti.

Per il Polesine: 68.931 euro per il miglioramento dell'accessibilità al centro storico e al museo a Villamarzana, 79.870 euro per il miglioramento dell’accessibilità comunale tra le ville del centro storico a Fratta Polesine, 68.996 euro a Lendinara per la realizzazione di unnuovo ponte ciclopedonale su naviglio Adigetto, 69.999 euro ad Adria per la messa in sicurezza dell’incrocio a rotatoria di via Chieppara - viale Cordella, 47.200 euro per la riasfaltatura di Via I° Maggio a Polesella, per la realizzazione a Badia Polesine della pista Ciclopedonale di collegamento tra il Parco Munari e il Fiume Adige la Regione Veneto mette sul piatto 79.600 euro, 79.309,54 euro a Taglio di Po per il recupero statico ed architettonico di un ponte stradale sul canale di scarico - Isola di Ariano, per il niglioramento della viabilità in via Ghirardini a Pincara 48.965 euro, per la messa in sicurezza di via Spin e via Basson a Corbola 64.995 euro, a Bergantino 76.998 euro per un intervento di asfaltatura di via Burchiellara e via Api, a Lusia ben 273.068 euro di lavori di messa in sicurezza di via Luigi Cotta e della viabilità vicinale mediante la separazione dei flussi veicolari, pedonali e ciclabili, a Bagnolo di Po intervento di realizzazione di rotatoria in piazzetta della Madonna tra le strade comunali Piazza G. Marconi, via San Giuliano e via Napoleonica con un contributo di 50.008 euro, a Rosolina 287.500 euro per lavori di rifacimento di ponti stradali su via Moceniga posti in attraversamento di scoli consorziali.

Il totale del contributo della Regione per il Polesine è di 1.295.442,67 euro.