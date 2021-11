Orientamento Scolastico all’IC Rovigo 4

ROVIGO - Sono in fase di attuazione le giornate dedicate all’Orientamento scolastico dell’Istituto Comprensivo Rovigo 4. Anche quest’anno i docenti di Lettere per un’ora alla settimana hanno svolto un percorso di Orientamento nelle classi terze già da inizio ottobre, proponendo ai ragazzi letture sulla tematica e facendo conoscere agli studenti i siti web degli Istituti superiori di Rovigo e provincia. Dal 22 al 30 novembre 2021 i docenti dei medesimi Istituti interverranno in collegamento online, tramite la piattaforma Google Meet, per spiegare ai ragazzi le specificità e i piani di studio delle rispettive scuole. Dall’inizio della pandemia le scuole superiori si sono attivate con incontri online per singoli studenti o per intere classi e con brevi filmati caricati sul sito web di ogni Istituto superiore.

Non è facile per i ragazzi di questa età scegliere l’Istituto Superiore che li seguirà per i prossimi cinque anni. I docenti delle scuole superiori sono riusciti anche online ad interessare i ragazzi delle classi terze di “A. Riccoboni” e “Sante Zennaro” con video e testimonianze di studenti che hanno già scelto la scuola superiore qualche anno fa.

Quest’anno gli Istituti ITG “Bernini” e “O. Munerati”, oltre a presentare le specificità dei loro Istituti, daranno un pregevole contributo alla tematica scelta dall’IC Rovigo 4 come continuità verticale riguardante “l’inquinamento e i cambiamenti climatici”. Per fare questo una classe dell’ITG “Bernini” proporrà un video interessante di approfondimento su come gli adolescenti potrebbero fare la differenza per limitare la propria impronta ecologica sull’ambiente, parlando anche di risparmio energetico nella costruzione dei nuovi edifici, mentre i ragazzi della classe quarta A dell’indirizzo Gestione Ambiente e Territorio dell’Istituto Agrario “O. Munerati” presenteranno quali sono le nuove tecnologie nell’ambito dell’agricoltura e nella gestione ambientale che possono contribuire ad una mitigazione del problema che stiamo vivendo a livello globale.

Per aiutare la scelta degli studenti delle classi terze la Rete Rol@b che si occupa di Orientamento e che fa capo all’Istituto “Viola-Marchesini” ha proposto degli incontri pomeridiani online rivolti a studenti e genitori dove saranno spiegate le specificità dei Licei, degli Istituti Tecnici, degli Istituti Professionali, dei Centri di Formazione Professionale, con anche un intervento dei Servizi Prevenzione della Dispersione Scolastica di Veneto Lavoro, programmati per il 13 dicembre 2021 e il 14 gennaio 2022.

I docenti dell’I.C. Rovigo 4, oltre a dare agli studenti informazioni generali sui percorsi scolastici, stileranno a metà dicembre un Consiglio Orientativo per ogni ragazza/o che verrà poi consegnato alle famiglie. Quest’anno le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado si apriranno presumibilmente dai primi di gennaio online collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it ; in caso di necessità la segreteria dell’Istituto Comprensivo Rovigo 4, situata in Via Mozart 8, darà supporto alle famiglie che lo necessitano per la compilazione dell’iscrizione, previo appuntamento telefonico.