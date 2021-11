Pronto il calendario 2022 dei Bontemponi

Un tempo era denominata “Lungo stradon d’la Cesa” in riferimento al viale che si teneva alle spalle la chiesa parrocchiale. Quella che diventerà la piazza attuale inizierà a svilupparsi verso, mentre i primo nuclei famigliari di Bottrighe si formarono nell’attuale borgata Rosselli (Cannaregio) dove esiste ancora l’edificio del primo municipio, oggi abitazione privata.allora situata in prossimità dell’argine del Po. Con la realizzazione dell’attuale chiesa, ad est seguirono il convento dei frati carmelitani, successivamente l’attuale canonica e villa Rossati. Il nuovo municipio era stato costruito ad un solo primo piano, poi elevato al secondo attorno agli anni ‘20. Dalla parte ovest troviamo prima la costruzione delle scuole Rosse, oggi sala Polivalente, poi delle scuole verdi.Così il teatro Rossati costruito nel 1870. La maestosa villa Stoppa, a fianco dell’attuale farmacia, risale invece al 1914, anno in cui iniziò ad operare lo zuccherificio. Il calendario è stato realizzato grazie al contributo di Banca Adria Colli Euganei, Polaris, Officine Gi.Bo. e Mater Biotech Novamont di Bottrighe, Autoservizi Micheletti & Tumiatti di Porto Viro e Mister Caffè di Taglio di Po.Le offerte libere raccolte saranno come sempre destinate alle associazioni per lo studio delle malattie genetiche, tumorali e per la scuola materna del luogo. Nel calendario figurano anche i loghi dell’ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, della Fidas Polesana donatori sangue di cui i Bontemponi sono testimonial, di Venetnia, l’associazione veneta gruppi di tradizione popolare e SorRriso radio e tivù di Castelfranco Veneto, che spesso mandano in onda le canzoni ed i video clip del gruppo.