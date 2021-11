Omar Barbierato presente al convegno del Veneto che Vogliamo a San Martino di Venezze

SAN MARTINO DI VENEZZE (Rovigo) - “La rete, la progettazione e la visione Comune rappresentano le novità politiche importanti in Polesine e nel Veneto per costruire un nuovo paradigma in politica, fatto di competenze e ricerca della squadra”. Ad affermarlo il sindaco di Adria Omar Barbierato, durante l’incontro organizzato, sabato scorso, dal Veneto che Vogliamo Provinciale al forum di San Martino di Venezze.

"Una politica partita dal basso, tre anni fa -spiega Barbierato- ed oggi è rappresentata in Polesine dai due comuni più importanti della provincia di Rovigo per numero di abitanti:il sindaco di Rovigo Gaffeo, sostenuto da una lista civica e partiti del centro sinistra e Adria con il Movimento Civico Ibc.Un civismo rappresentato a livello regionale con la consigliera regionale Elena Ostanel e da Arturo Lorenzoni.Una politica che sta incontrando il favore di un numero crescente di persone".



"Un percorso lungo, fatto in rete con progetti che guardano al futuro, al di là dei colori politici e con la creazione di momenti di confronto per una visione Comune sui temi importanti per capire per es., se la governance delle partecipate funziona".

“Una partita importante in questo momento è il programma politico per le prossime provinciali, dove il dialogo in un incontro pubblico sarà importante per definire quanto sarà portato avanti dal candidato presidente alla provincia, negli anni del suo mandato”. Commenta il sindaco Omar Barbierato che prosegue toccando i temi del convegno: lavoro, salute, cultura e ambiente.

“Il Lavoro è collegato ai temi del turismo, della formazione, del controllo e delle eccellenze del territorio, la salute è legata agli investimenti della sanità pubblica, la cultura con le fondazioni Bocchi e Mecenati e l’ambiente alla questione del no alle trivelle in alto Adriatico”. Prosegue.

Il tema dell’ambiente e dei relativi sistemi di controllo, rappresentano la stella polare dove sono racchiusi tutti gli altri cultori dell’ambiente, dove il lavoro dovrà essere rispettoso dell’ambiente e collegato al tema della salute, una sfida per la riduzione del riscaldamento globale, le emissioni di CO2 e alla questione del ricorso al Tar per impedire l’insediamento delle trivelle in alto Adriatico

I sistemi di controllo che in passato sono venuti a mancare e che hanno portato alla tragedia annunciata della Coimpo, per la quale si erano costituiti innumerevoli comitati -puntualizza Barbierato- Il controllo è quindi legato all’ambiente, alla salute e agli investimenti che devono essere per la sanità pubblica.