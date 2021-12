Una grande festa del ringraziamento partecipata a Ceregnano

CEREGNANO (Rovigo) - La giornata del ringraziamento, organizzata dalla sezione di Ceregnano di Coldiretti domenica 28 Novembre è stata senza dubbio un successo. Numerosa la partecipazione da parte dei cittadini alla funzione religiosa, dove purtroppo, per restrizioni legate alla normativa Covid, alcuni non hanno potuto accedere alla Messa.Durante la cerimonia, animata dal coro Alfa Omega di Ceregnano, sono state presentate all’altare decine di ceste colme di prodotti locali e cibi raccolti nei supermercati del paese.Presenti macchine di tutte le marche e cilindrate, che hanno attirato ed incuriosito molti bambini ed adulti. Entusiasta la referente locale di Coldiretti, Mara Frigato, che ha lavorato con dedizione alla realizzazione dell’evento:in particolare i cittadini che hanno portato le loro autovetture e gli agricoltori che hanno portato i loro trattori per la benedizione. La bella mattinata di sole ci ha ulteriormente aiutato nella riuscita. In molti ci hanno fatto i complimenti affermando che da anni non vivevano una giornata del ringraziamento così bella".Al termine della benedizione, i trattori in festa hanno salutato la piazza di Ceregnano a colpi di clacson.