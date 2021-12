Una lezione socio economica per la conferenza dei sindaci del litorale polesano

ROSOLINA (Rovigo) - Nella mattinata di venerdì 3 dicembre presso l’auditorium di Rosolina si è svolta una delle tappe della presentazione della relazione socio-economica redatta dal Professorper la Conferenza dei Sindaci del Litorale.ha elaborato la relazione “I Comuni della Costa – società, economia locale e pianificazione strategica – Il Confronto per la Ripartenza Post Covid” nell’ambito della programmazione della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto, i cui risultati per i comuni di Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle sono stati illustrati venerdì mattina presso l’Auditorium di Rosolina.Erano presenti, oltre agli esponenti delle amministrazioni locali interessante e al Sindaco di Cavallino Treporti nonché presidente della conferenza dei sindaci della costa veneta Avv. Roberta Nesto, anche gli stakeholder del settore turistico tra Rosolina e Porto Tolle.: “Sono lieto di incontrarvi in quest’occasione, che altro non è che una delle espressioni del confronto e dell’assistenza reciproca che deriva dalla rete costruita tra i comuni della costa attraverso la conferenza dei sindaci. La ricerca svolta è questo incontro illustrativo assiste noi sindaci nell’obiettivo di essere all’altezza della crescita turistica che sta vivendo il nostro territorio. Ringrazio il presidente Roberta Nesto, i miei colleghi sindaci, tutti gli operatori intervenuti e il professor Feltrin per il lavoro compiuto e la presenza”.“Ringrazio la conferenza dei sindaci del litorale Veneto per il lavoro che sta compiendo in questi anni a servizio e a supporto del panorama turistico del nostro territorio. Porto Tolle è entrato in punta di piedi in questo gruppo di destinazioni, ma si sta ritagliando un ruolo di rilievo, dando il proprio contributo alla crescita del litorale”.“Occasioni come queste ci dimostrano come uniti si vada lontano, e di come sia necessaria la sinergia tra le istituzioni e gli operatori per ricostruire il tessuto economico post pandemia”.Il presidente della conferenza dei sindaci Avv. Roberta Nesto: “Questa iniziativa è nata in piena emergenza sanitaria, forti della consapevolezza e speranza che un giorno la pandemia sarebbe cessata e noi saremmo stati pronti a riaggredire il mercato. Abbiamo voluto impegnare risorse al fine di avere a disposizione uno strumento di analisi scientifica che ci consentisse di esaminare a fondo noi stessi.Il professor Feltrin: “A volte è utile osservare un territorio da una certa distanza per poterne individuare gli aspetti peculiari. Questo strumento manifesta la volontà di lavorare un anticipo, nell’ottica dell’attuazione del PNRR, così da dialogare con il Governo perché tenga in considerazione i bisogni reali del territorio della costa veneta”.