E' uscito il Bando “Lavori a impatto sociale”un'opportunità per 14 persone in difficoltà

ROVIGO - Quattordici posti a disposizione per disoccupati con il progetto Lis. Il Comune di Rovigo ha aderito al progetto “Lavori a Impatto Sociale per Rovigo 3”. finanziato dalla Regione Veneto con decreto della Direzione Lavoro n. 801 del 17/09/2021. Si tratta, come ha spiegato l'assessore al Welfare Mirella Zambello in conferenza stampa oggi a palazzo Nodari, di un percorso di formazione e lavoro di sei mesi per lo svolgimento di lavori a impatto sociale, negli uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica di Rovigo.

“L'iniziativa, che sarà gestita da As.Ser. Coop – ha detto Zambello – ha l'obiettivo di promuovere l'inclusione lavorativa e sociale delle persone in difficoltà”.

Il progetto, come ha spiegato Francesca Pilitta delle Politiche sociali, prevede l'impiego di 14 partecipanti, con impegno orario di 20 ore settimanali per 6 mesi, per attività lavorative che interesseranno "servizi di interesse generale e rivolti alla collettività", di carattere straordinario e temporaneo nel seguente ambito: Personale di segreteria addetto alle attività amministrative e mansioni annesse e complementari (Accompagnamento in aula, archiviazione, digitalizzazione degli atti, data entry,scaricamento posta on line e/o cartacea ecc.). Tra i requisiti, avere più di 30 anni. Il bando, come ha aggiunto Simone Brunello, presidente di As.Ser.Coop, è rivolto alle persone più in difficoltà, seguite dai Servizi sociali. Persone che fanno più fatica ad entrare nel mercato del lavoro ordinario. “E' un'occasione per ripartire, anche in un ambito importante”.

Gli interessati devono compilare, entro il 15 dicembre, l’apposito modulo scaricabile al seguente link del sito di As.Ser.Coop.:

https://www.rovigo.confcooperative.it/Novit%C3%A0/dal-Territorio/ArtMID/430/ArticleID/97/Percorso-di-formazione-e-lavoro-presso-il-Tribunale-di-Rovigo

La domanda di adesione, redatta sull’apposito modulo e sottoscritta, unitamente alla documentazione prevista con i relativi allegati, deve essere Inoltrata ad As.Ser.Coop entro: mercoledì 15 dicembre 2021 (ore 12:00)

Per info: As.Ser.Coop – Cooperativa Servizi di Assistenza

Viale Porta Adige 45/G 45100 Rovigo - telefono 042521667-email:assercoop.rovigo@confcooperative.it