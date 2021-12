Da capaci a Vaia, “il Teatro siete voi” fa scuola

FIESSO UMBERTIANO - DI TAGLIO DI PO (Rovigo) - “Il teatro siete voi”, progetto di cultura teatrale di Irene Lissandrin e ViviRovigo, è anche educazione civica per le scuole, che aiuta i ragazzi a comprendere la complessità della società e ad affrontarla con consapevolezza. Sono due gli spettacoli organizzati in esclusiva per le scuole medie di Fiesso Umbertiano e di Taglio di Po, grazie alle rispettive amministrazioni comunali, che sono andati in scena nei giorni scorsi, nella palestra della secondaria “Guido Gozzano” di Fiesso e alla “Sala Europa” di Taglio di Po.

Gli alunni delle sette classi della secondaria “Elia Maestri” del comune bassopolesano hanno assistito alla straordinaria performance dell’attore e drammaturgo Ivan di Noia fondatore di Barabao Teatro, in un pezzo di teatro civile da lui scritto, dal chiaro titolo “Omertà. Capaci, 23 maggio 1992”. Un docu-teatro di enorme impatto emotivo e di scrupolosa ricerca storica, in cui la recitazione interpreta i protagonisti della guerra Stato-Cosa nostra sul finire degli anni Ottanta, come in una partita di calcio, e con estratti audio originali d’epoca dei telegiornali Rai e del “maxiprocesso di Palermo”. La strage di Capaci fu il contrattacco mafioso al giudice istruttore di quel procedimento, Giovanni Falcone, la cui voce e presenza rivive in questo spettacolo nei panni del trasformista Ivan Di Noia, insieme a quelle del pentito “d’onore” Tommaso Buscetta e dei boss stragisti di Cosa nostra, Michele Greco e Totò Riina. Alla consolle regia Romina Ranzato.

Una valanga di domande per mezzora è stata la risposta dei ragazzi tagliolesi a questo scuotimento di coscienza civica.

Valanga d’altro genere, anzi un vero e proprio uragano noto come “tempesta Vaia”, ha ispirato lo spettacolo teatrale presentato da Pantakin agli alunni delle medie di Fiesso Umbertiano, dal titolo “Il bosco tornerà”. Una rielaborazione per il teatroragazzi de “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono: la toccante e stupefacente storia del pastore Elzéard Bouffier che piantando cento ghiande al giorno, in una vallata deserta e siccitosa alle pendici delle Alpi provenzali, riuscì a trasformarla in una foresta, che riportò i ruscelli e poi, la ripopolazione dei villaggi e nuove fattorie. Una ghianda può cambiare il mondo: una lezione di vita indimenticabile. In scena Irene Silvestri, Agata Garbuio e Matteo Campagnol di Pantakin Teatro.

IL TEATRO SIETE VOI 2021 “Emozioniamoci”. Progetto di Irene Lissandrin per ViviRovigo Aps, sostenuto da Fondazione Rovigo Cultura, il contributo di Fondazione Banca del Monte di Rovigo, organizzato in collaborazione e partnership con Arteven, col MiC; gode del Patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Rovigo; realizzato con i Comuni di Rovigo, Lendinara, Costa di Rovigo, Villanova del Ghebbo, San Martino di Venezze, Ficarolo, Taglio di Po, Badia Polesine, Fiesso Umbertiano, Loreo e Corbola; la partecipazione di Accademia Musicale Venezze e del Gruppo Autori Polesani.

Ringraziamenti agli sponsor Baccaglini auto, Emporio Borsari, Rotary club Badia-Lendinara-Altopolesine, Banca del Veneto Centrale, Sabrina Silvestrini Fideuram banker, Emanuele Carretta Commercialista, Il Circolo di Rovigo, Avis Lendinara, Avis Villanova del Ghebbo, Avis Costa di Rovigo, Imprese ed operatori del settore Calzaturiero di Villanova del Ghebbo e Adigetto.

Grazie per la collaborazione all'Associazione Pettirosso e Protezione Civile di Villanova del Ghebbo.

Mascotte: Gatto Tomeo di Alberto Cristini.

