Scacchi: torneo di Natale “Banca del Veneto Centrale”

ROVIGO - Sarà tutto concentrato nella giornata del 19 dicembre il torneo “Natale di scacchi a Rovigo”, giunto alla sua terza edizione, organizzato dal Circolo Scacchistico Rodigino, con il concorso di Banca del Veneto Centrale e il Patrocinio del Comune di Rovigo Assessorato allo Sport, per decretare il campione provinciale in modalità “rapid”, una formula di gioco assai dinamica e spettacolare. Ogni giocatore dovrà svolgere 6 partite in sequenza, con un tempo massimo di riflessione di 15 minuti per gara, battendo, mossa dopo mossa, il cronometro che ne misura il livello di concentrazione e la rapidità di gioco.

La sede sarà il bellissimo salone di palazzo Casalini, in via Casalini 10, messo a disposizione dalla Banca del Veneto Centrale; una location di tutto rispetto per una competizione con cui il Circolo Scacchistico Rodigino celebrerà i 45 anni della sua attività, tracciando un bilancio delle tante iniziative che lo hanno visto protagonista nel panorama scacchistico nazionale e attore sempre attento al legame con il territorio e la città in particolare.

In una Rovigo contrassegnata da una forte presenza associativa, il circolo scacchistico è tra le realtà più attive nel rapportarsi con le scuole (diversi i corsi effettuati nelle aule, e persino un torneo dedicato) e con le persone che nei quartieri vogliono avvicinarsi a questa disciplina che allena la mente e accresce la buona competizione e lo spirito di resilienza. Non a caso gli scacchi sono riconosciuti dal Comitato Olimpico Internazionale e il Circolo Scacchistico Rodigino, associato al Coni, rientra tra le 199 organizzazioni sportive e del tempo libero censite nell’Albo comunale delle associazioni, entrando a pieno titolo in una realtà fatta da 525 nuclei operanti in città tra organizzazioni sportive, culturali, educative, sociali e ambientali che rendono ricco e vitale il tessuto cittadino.

Con il torneo del 19 dicembre il circolo scacchistico vuole dare il proprio contributo alle manifestazioni per il periodo natalizio affinché ci si avvicini ad un clima di normalità pur nel rigorosissimo rispetto delle norme anticovid, ed invita tutti i giocatori di scacchi della provincia a cimentarsi in una competizione che si preannuncia tutta da gustare.

Molti i premi in palio, suddivisi tra categoria degli adulti e degli under 18. Al campione assoluto la coppa che ne incorona il titolo per tutto il 2022.

L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Per informazioni contattare: rovigoscacchi@libero.it.