Nuova sede e più servizi per lo Spi e il Caaf Cgil di Rovigo

ROVIGO – La Cgil torna in centro storico a Rovigo. Lunedì 6 dicembre, a un anno di distanza dalla reale apertura, alle ore 10.30 si terrà l’inaugurazione della sede rinnovata in via X luglio. L’evento era stato rimandato a causa del Covid nei mesi scorsi, ma la sede è di fatto operativa già da tempo con nuovi e maggiori spazi per poter meglio rispondere alle necessità e ai bisogni delle tante persone anziane – e non solo – che si rivolgono allo SPI.

All’interno infatti si potrà usufruire dell’assistenza e la consulenza delle Spi in materia previdenziale e non solo e del Caaf per tutto ciò che riguarda il campo fiscale.

“Apriamo questa sede assieme al Caaf – sottolinea Nicoletta Biancardi, segretaria generale dello Sindacato dei Pensionati della Cgil di Rovigo – uno dei nostri servizi di eccellenza, per essere vicini al territorio, alla popolazione perché ci rendiamo conto di come stiano emergendo nuovi problemi anche in questo particolare periodo storico. La sede sarà anche una sorta di osservatorio sui bisogni di fasce di età trasversali, non esclusa quella dei giovani invitati a interagire con le attività degli anziani, aperto alla comprensione delle trasformazioni sociali del Paese”.

La segretaria generale sottolinea poi come la sede sarà il presidio politico sindacale nella città, aperto alla cittadinanza dove poter dare anche agibilità ai giovani della Rete degli Studenti Medi e a quelli universitari. “n questi spazi le categorie degli attivi della CGIL possono trovare un luogo dove incontrare i propri iscritti - continua Biancardi - presidiare il territorio e praticare il "sindacato di strada" che stiamo cercando di sviluppare in tutto il Polesine in maniera confederale”.

Al taglio del nastro alle ore 10.30 parteciperanno il sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo, il segretario generale del Sindacato dei Pensionati Cgil nazionale, Ivan Pedretti, Elena Di Gregorio, segretaria generale Spi Cgil Veneto, Pieralberto Colombo, segretario generale della Cgil di Rovigo, Sandra Rodella, responsabile fiscale Caaf Cgil Nordest e Celeste Bigoni, segretario della Lega Spi Rovigo.