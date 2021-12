Ad un anno dalla scomparsa Vielmo Duò è stato ricordato con un convegno

BADIA POLESINE (Rovigo) - Si è svolta sabato 4 dicembre 2021 nella sala convegni dell’Abbazia della Vangadizza il convegno di studi dal titolo “1945-1965, dalla ricostruzione al boom economico… ” promosso Dall’irses col contributo del Sodalizio Vangadiciense e del Crab per commemorare Vielmo Duò, ad un anno dalla scomparsa.

L’incontro che, fra i molti ha avuto anche il patrocinio del Senato della Repubblica, è stato aperto dal sindaco Giovanni Rossi col ricordo dell’amicizia personale con il compianto Vielmo “…forse il mio primo maestro”. Di Lui, il Sindaco ha ricordato la pratica del “personalismo cristiano”, per cui le qualità delle persone dovevano essere sempre messe a disposizione della comunità.

All’incontro erano presenti oltre all’assessore alla cultura Valeria Targa, numerosi ex sindaci di Badia, la vedova Francesca Belloni e la figlia Emanuela, che ha preso la parola per ricordare il discorso d’insediamento del papà, quando diventò sindaco. L’allora non ancora 26enne Vielmo, si premurò di rassicurare che sarebbe stato il sindaco di tutti, “senza distinzione di parte” e che avrebbe operato soprattutto in favore dei più i poveri, con spirito di umana solidarietà e di cristiana carità; principi ai quali uniformò sempre la sua azione.

Paolo Aguzzoni ha ricordato il decennio in cui Vielmo fece parte del Sodalizio Vangadiciense come consulente legale: “… la sua scomparsa ha lasciato un vuoto grandissimo”.

Articolati e molto qualificati sono stati gli interventi che, moderati dalla prof.ssa Monica Fioravanzo, hanno spiegato alle scolaresche del Primo Levi ed al numeroso pubblico, le dinamiche politiche comparate sotto diversi punti di vista di quel ventennio che si concluse con il “Miracolo Italiano” del boom economico.

Marco Almagisti, docente di Scienza Politica all’Università di Padova, ha analizzato il ruolo dei partiti nel consolidamento democratico dell’Italia nel secondo dopoguerra. Con un excursus storico esemplare sulla genesi della democrazia moderna, il Professore ha posto l’accento sul problema dell’integrazione delle masse dopo la prima guerra mondiale e dell’estensione del suffragio elettorale. Menzionando la definizione di Norberto Bobbio, che definiva la democrazia come “…la sostituzione del conteggio dei morti per le strade con quello dei voti nell’urna”, Almagisti ha rilevato come il passare dalla dialettica delle armi alle armi della dialettica, sia stata una scelta di civiltà enorme. Per la prima volta, nel dopoguerra la nostra Costituzione “saggiamente” ha nominato il ruolo dei partiti (art. 49) come luogo intermedio di partecipazione popolare. Quel ruolo è stato determinante per scongiurare ritorni al passato.

Leonardo Raito, docente di storia contemporanea ha, invece, analizzato le ragioni per cui il Polesine costituiva nel dopoguerra un’anomalia rossa nel bianchissimo Veneto, in cui la Dc aveva la maggioranza assoluta dei consensi. Specialmente nell’asta rivierasca del Po, le masse bracciantili guardavano con interesse il socialismo messianico che ebbe in Badaloni e Matteotti dei riferimenti molto importanti. Quelle di sinistra erano le “Organizzazioni della speranza”, che segnavano la voglia di riscatto da condizioni di vita drammatiche e di assoluta miseria. Severino Bolognesi di Stienta, il primo segretario della federazione del Pci in Provincia, eletto nel 1946 alla Costituente, fu l’artefice della riorganizzazione postbellica del partito che, dopo la svolta di Salerno, ebbe il merito di riportare le masse proletarie nell’alveo democratico, contro le tentazioni massimaliste. L’imponente emigrazione seguita all’alluvione del 1951 (quasi 100mila persone, soprattutto braccianti e lavoratori della terra), assottigliò le fila della sinistra che, comunque diede un contributo al consolidamento della democrazia anche in Polesine.

Il trevigiano Roberto Fornasier, ricercatore di storia contemporanea, ha invece analizzato le ragioni del radicamento democristiano nella nostra regione, i rapporti con le Gerarchie ecclesiastiche ed il ruolo del movimento cattolico Veneto nel secondo dopoguerra.

A Livio Zerbinati, Ricercatore dell’Istituto di Studi e Ricerche Storiche e Sociali (Isers), è spettata la conclusione, nella quale hanno trovato spazio le figure che animarono l’Azione cattolica badiese nell’impegno politico nell’Italia repubblicana e fra queste, oltre al giovane Vielmo Duò (classe 1931), il prof. Armando Rigobello, Alberto Dacome, Nadir Tedeschi, Giacomo Cesaro e Gianfranco Giro, che in quell’organizzazione fecero il loro apprendistato spirituale e sociale.

“L’incontro - ha spiegato Livio - non ha avuto la pretesa di fornire una lettura esaustiva di quel periodo, ma di fornire un “focus” su alcuni processi che hanno caratterizzato molta parte del secondo dopoguerra italiano”.

Ugo Mariano Brasioli