Luca Zaia presenta a Rovigo “Ragioniamoci sopra. Dalla pandemia all’autonomia”

ROVIGO - Mercoledì 22 dicembre il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia sarà a Rovigo, nella sede dell’Accademia dei Concordi (ore 17), per presentare “Ragioniamoci sopra. Dalla pandemia all’autonomia” (ed. Marsilio), un libro nel quale si racconta per la prima volta a 360°, dalle sue origini alla vita politica, sempre e comunque fra la gente e per la gente.

Nell’incontro organizzato dalla Fondazione Rovigo Cultura, Luca Zaia dialogherà con Giovanni Boniolo, presidente della storica istituzione culturale rodigina, ragionando sui fatti di cronaca della stagione drammatica e imprevedibile che ha sconvolto il mondo con uno sguardo rivolto al futuro e alle nuove sfide che ci attendono.

La presentazione si svolge in ottemperanza alle disposizioni vigenti ai fini del contenimento della diffusione del contagio del virus Covid‐19.

Per accedere alla sala bisognerà essere registrati tramite prenotazione all’indirizzo mail rovigocultura@gmail.com con obbligo di esibizione di Green Pass rafforzato e utilizzo della mascherina.

Luca Zaia, Ragioniamoci sopra. Dalla pandemia, all’autonomia, pp. 208, euro 17,00, Marsilio. In libreria dal 18 novembre 2021