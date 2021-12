POLESELLA (Rovigo) - Continua la serie positiva del Volley Ball Polesella che, tra Coppa Veneto e Campionato incamera la nona vittoria consecutiva. E’ stato un incontro combattuto, le rivierasche hanno faticato forse più del previsto ad avere ragione di un ostico Dual Volley capace di mettere in campo una buona difesa ed alcuni validi spunti in attacco, tanto da strappare un set alla capolista. Ma la reazione di Piola e compagne non si è fatta attendere, le rossoblu sono state brave nei momenti importanti e i tre punti diventano fondamentali per mantenere la testa della classifica.

Del Torre schiera Piola a dirigere il gioco, Zurma diagonale opposto, Argenta e Andreotti al centro, Brigato e Broccanello laterali, Giuliati libero. Subito avanti le rivierasche, doppio ace Zurma, 3-0, fast di Argenta e primo tempo Andreotti, buono il vantaggio rossoblu 14-10. Le ospiti tentano di tenere il passo ma il Polesella è sempre avanti, Brigato ace per il 23-19. Ancora l’opposto rossoblu con due bordate lungo linea per il 24-19 e 25-19; set Polesella. Cambio campo, parte forte il Dual Volley 1-4, Andreotti per il pari 7-7. Il set prosegue punto a punto Broccanello 12-12. Break delle ospiti 17-20 complice un calo di concentrazione delle rivierasche. Recupero Polesella, tre punti consecutivi di Zurma per il 20-20. Adesso il set è in bilico ma sono le ospiti ancora avanti, Bonati entra per la battuta,doppia diagonale di Broccanello per tentare il recupero 22-24, ancora Brigato 23-24 ma il Dual chiude con attacco diagonale. 23-25.

Terza frazione; devastanti gli attacchi delle rivierasche, Brigato, Broccanello Zurma non danno spazio alle avversarie, Giuliati difende ed è 12-4. Andreotti muro per il 14-4. Timida reazione del Dual, 16-6: Entrano Panin per il 18-7, e Ruzzante. Argenta al centro mantiene le distanze 20-15. Il 24-16 è di Zurma, con l’ace di Brigato per il 25-16 finale. Quarto set succede di tutto. Argenta doppio attacco 3-2, Piola Pallonetto 4-3, Broccanello ace 8-3. Il Polesella piace, Piola smista bene il gioco per le attaccanti che non si fanno attendere Brigato diagonale 12-8, mani fuori Zurma 13-8. Le ragazze del Dual non ci stanno, decisiva rimonta che porta il vantaggio 15-16, subito pari di Argenta 16-16. Del Torre chiama le sue atlete; pronta reazione, vantaggio ancora con Argenta17-16, Brigato pallonetto 22-20. Le rossoblu impongono il loro gioco nella fase finale ed il 25-22 vale i tre punti.

Adesso per le rivierasche doppio impegno settimanale: mercoledì 8 con i sedicesimi di Coppa Veneto in casa contro il Meccanica Ziello e sabato 11 contro le Veronesi dell’Arena per la sesta di campionato.

Polesella conferma la vetta

Serie D Femminile Girone E

Volley Ball Polesella – Glocal Nes Volley 3 - 1

VolleyBall Polesella : Panin M.(2),Cabassa E.,Bonati A.,Broccanello I(10)., Piola E (K) (1), Brigato F.(15), Zurma V.(18), Argenta V.(17), Ruzzante S., Beretta E.,Andreotti D.(7), Giuliati V (L1) Chiarion M, (L2) . Allenatore Del Torre G.

Glocal Nes Volley : Allegrini A.,Dal BelloM., MoseleC., Baldo S., Garonzi G., Olivieri V.,Masini G., Oliboni V.(K),Tardiani E., Favari A., Franchetto G.,Dalla Sartora M.(L1)., Faccicani A.(L2). Allenatore Ragaiolo M., Vice All. Zanotti A.

Arbitro: Baccaglini C..

Parziali :25-22, 23-25, 25-16, 25-22

Classifica Serie D femminile

Volley Ball Polesella 14

Elte Costabissara 12

Asdgrumolo 11

Laserjet Orgiano 10

Gr Tech 10

Griffon Legnago 10

Dual Volley 6

Riviera Volley Barbarano 6

Involley Belladelli 5

Arena Volley Team Verona 5

Glocal Nes Volley 1

Aurora Fruit 0