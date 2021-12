Riccardo Andreoli della FemiCz Rovigo convocato con gli Azzurrini

ROVIGO - Massimo Brunello, Responsabile Tecnico della Selezione Italia U20, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Parma in preparazione del Match contro la Selezione Irlanda U20 Sperimental in programma a Dublino sabato 18 dicembre alle 14 locali (15 italiane).

C’è ache la seconda linea della FemiCz Rovigo, Riccardo Andreoli, tra i convocati in azzurro.

Gli Azzurrini si raduneranno mercoledì 15 dicembre a Parma con allenamenti programmati presso la Cittadella del Rugby della città ducale. Nella mattinata di venerdì 17 l’Italia volerà a Dublino dove il giorno successivo affronterà i pari età della selezione irlandese.

“Il test contro l’Irlanda arriva a conclusione di un anno intenso dove abbiamo mostrato buone prestazioni al Sei Nazioni di categoria in Galles e poi iniziato a costruire un nuovo gruppo verso la nuova stagione sportiva. E’ un primo banco di prova per valutare il lavoro fatto dall’estate scorsa e sicuramente fondamentale in vista dei prossimi impegni sportivi che ci attendono” ha dichiarato Brunello.

Questa la lista dei convocati:

Riccardo ANDREOLI (FEMI-CZ Rovigo)

Riccardo BARTOLINI (Florentia Rugby)

Matteo BERNARDINELLO (Petrarca Rugby)

Valerio BIZZOTTO (Rugby Bassano 1976)

Giovanni CENEDESE (Villorba Rugby)

Giacomo FERRARI (Unione Rugby Capitolina)

Paul Marie FORONCELLI (Rangers Vicenza)

Lapo FRANGINI (U.S Firenze Rugby)

Arturo FUSARI (Fiamme Oro Rugby)

Alessandro GARBISI (Mogliano Rugby 1969/Benetton Rugby)

Riccardo GENOVESE (Cus Torino)

Filippo LAZZARIN (Petrarca Rugby)

Filippo MARCHETTI (Rugby Bassano 1976)

Giulio MARUCCHINI (S.S. Lazio Rugby 1927)

Francois Carlo MEY (HBS Colorno)

David ODIASE (HBS Colorno)

Alessandro ORTOMBINA (Valorugby Emilia)

Dewi PASSARELLA (Ruggers Tarvisium)

Luca RIZZOLI (Unione Rugby Capitolina)

Pietro RODINA (Biella Rugby)

Giovanni SANTE (Mogliano Rugby 1969)

Tommaso SCRAMONCIN (Petrarca Rugby)

Nicolò TENEGGI (Valorugby Emilia)

Gianluca TOMASELLI (Fiamme Oro Rugby)

Flavio Pio VACCARI (Rugby Transvecata Calvisano)

Ross Michael VINTCENT (Accademia Nazionale Ivan Francescato)