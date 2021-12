Note di Natale a Palazzo Malmignati

LENDINARA (Rovigo) - C’è aria di attesa a Palazzo Malmignati in Riviera San Biagio a Lendinara (Rovigo) per l’evento che sabato 11 dicembre alle 20.30 vedrà Full Moon Quartet e Città della Speranza insieme per raccogliere fondi a favore delle attività della Fondazione.

A portare il saluto di Città della Speranza sarà la dottoressa Lara Mussolin, ricercatrice al Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, che ha vinto il Fellowship Gilead Italia 2019 con un progetto dedicato al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da malattie oncoematologiche o infettive. “La collaborazione con Palazzo Malmignati è per noi un'importante partnership per promuovere attività culturali e con finalità sociali anche nella vicina provincia - spiega suor Patrizia Rossi, tra i principali promotori dell'iniziativa - Sostenere le realtà del nostro territorio è un'azione importante non solo a Natale ma tutto l'anno. Non dimentichiamoci che i ricercatori e tutto il personale della Città della Speranza sono sempre in prima linea nello studio dei protocolli di diagnosi di tante malattie e la loro ricerca è fondamentale per migliorare la qualità della vita di tanti bambini affetti da malattie oncoematologiche o infettive. E' importante destinare soldi alla ricerca soprattutto in questo momento in cui proprio i bambini sono più fragili e ricordarsi che loro sono il nostro futuro”.

Una location d’eccezione unirà le province di Padova e Rovigo in una Lendinara “Città ospitale”. Questo evento si svolge infatti in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Lendinara, che ha da poco siglato un gemellaggio proprio con la Fondazione Città della Speranza con l’obiettivo di promuovere la ricerca e la divulgazione scientifica nel territorio, valorizzando il grande lavoro della Fondazione per la realtà oncoematologica pediatrica del territorio. “Palazzo Malmignati rappresenta un gioiello d'architettura e una risorsa culturale sui cui porre la massima attenzione e rispetto anche per preservarne l'identità e la valenza storica - sottolinea il proprietario Denis Travaglini - Il successo dei passati eventi che qui sono stati realizzati si deve sia alla qualità dei concerti offerti ed anche per l'entusiasmo e la sensibilità che è stata dimostrata da tutto il pubblico per sostenere cause importanti come la ricerca portata avanti dalla Città della Speranza”.

Gli ospiti saranno accolti a Palazzo alle 20.30, per poi prepararsi ad ascoltare le melodie sapientemente cantate da Stefania Miotto, soprano padovano accompagnata dal Full Moon Ensemble. Il repertorio spazierà nei diversi generi con una vera e propria “passeggiata musicale”, che inizierà dal mondo dell’opera arrivando alle più celebri e amate colonne sonore, un viaggio che terminerà con brani natalizi per un augurio di buone feste in musica. Il Full Moon Quartet, formato da flauto, fisarmonica, voce e pianoforte, rappresenta la perfetta sintesi e integrazione tra generi musicali che attraversano le epoche e vanno dalle musiche di Verdi, Puccini a quelle di Rota, Morricone, Piazzolla, Piovani, John Williams, De Curtis, Carosone. Da sempre Stefania Miotto è in prima linea in molti eventi solidali a livello patavino, veneto e nazionale ed è una delle fondatrici della rete di musica, commercio e no profit.

Per accedere alla serata sarà necessaria la prenotazione fino ad esaurimento posti sul sito Eventbrite, al numero 328 4411774 o all'indirizzo mail del Palazzo info@palazzomalmignatilendinara.it. L’accesso prevede il biglietto del Concerto, la visita al presepe del Palazzo, un brindisi finale con panettone offerto da Emporio Borsari e scambio di auguri, per un costo di entrata pari a € 20. L’evento si terrà nel rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria.