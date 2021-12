ROVIGO - Anche i cittadini di Rovigo e provincia possono spedire i loro pacchi di Natale in Italia e nel mondo utilizzando il servizio Poste Delivery Web.

Per spedire il pacco, senza uscire di casa, si può prenotare il ritiro a domicilio. In alternativa, è possibile portare la spedizione in ufficio postale o al Punto Poste più comodo. La rete Punto Poste è composta in provincia di Rovigo da circa 54 punti convenzionati (in Veneto circa 1400): tabaccherie, bar, cartolerie, edicole e negozi KiPoint che offrono i servizi di ritiro e spedizione pacchi.

Per acquistare le spedizioni basta collegarsi al sito https://postedeliveryweb.poste.it o scaricare l’APP “Ufficio Postale” e acquistare on line una o più spedizioni.

Chi non ha internet o non ha dimestichezza con le tecnologie informatiche, si può invece rivolgere ad un Punto Poste per spedire le confezioni preaffrancate Poste Deliverybox Express acquistate nelle stesse tabaccherie Punto Poste o in ufficio postale. In questo modo sarà più semplice e veloce preparare un pacco e spedirlo. La spedizione potrà essere fatta nello stesso momento dell’acquisto oppure entro un anno, senza costi aggiuntivi. Si può richiedere il ritiro di Poste Deliverybox Express anche a domicilio in tutta Italia.

Per le spedizioni con Poste Delivery Web dirette in Italia il cliente potrà ora evitare di stampare la lettera di vettura e basterà mostrare all’operatore di uno degli Uffici Postali o dei Punto Poste il Codice 2D generato al termine dell’acquisto. È possibile inoltre scegliere il ritiro “paperless” a domicilio senza costi aggiuntivi, in questo caso la lettera di vettura sarà stampata e consegnata direttamente dal corriere di Poste Italiane incaricato del ritiro gratuito all’indirizzo indicato. Poste Delivery Web permette anche di monitorare lo stato della spedizione, dalla partenza fino all'arrivo a destinazione, con aggiornamenti gratuiti sullo stato dell’invio con e-mail o sms. I clienti che scelgono Poste Delivery Web hanno a disposizione anche un Archivio dove consultare lo stato delle spedizioni, una rubrica dove salvare e gestire i contatti preferiti e una sezione bozze dove salvare le spedizioni non concluse.

Con Poste Delivery Web possono essere spediti pacchi in tutta Italia e nel mondo in 200 destinazioni.