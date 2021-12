Natale: 60 appuntamenti del Circuito Arteven per tutte le età

ROVIGO - Dopo un anno di pausa forzata riparte quest’anno nelle piazze e nei teatri del Veneto Natale con un Sorriso, un ricco calendario di spettacoli ed eventi dal vivo che riscalderà l’atmosfera delle feste fino al 9 gennaio. È un progetto della Regione del Veneto promosso e organizzato con la collaborazione del Circuito Regionale Multidisciplinare Arteven. Da Legnago (VR) a San Donà di Piave (Ve), da Rosolina (Ro) a Zero Branco (Tv) e fino a Belluno, sono in programma oltre 60 appuntamenti per tutte le età e che spaziano dal balletto alla commedia teatrale, dal gospel al teatro di strada. Gli appuntamenti arriveranno in tutte le province della regione, fino ai centri più piccoli, nel nome dello spettacolo diffuso.

“Oggi più che mai c’è voglia di incontrarsi grazie alle opportunità offerte dallo spettacolo dal vivo e al nostro Natale con un sorriso 2021. – interviene l’assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzari - Ritorna l’attesa iniziativa regionale che da molti anni porta con successo e sorrisi spettacoli ed eventi gioiosi anche alle comunità più piccole lontane dai grandi centri del Veneto. Finalmente, dopo la pausa forzata, tra dicembre 2021 e gennaio 2022 le nostre comunità potranno nuovamente stare assieme dedicando un po' di tempo a quei momenti di spensieratezza che solo gli artisti sanno sempre regalare. Nelle numerose piazze e anche nei teatri i nostri concittadini troveranno tanti attori e acrobati ad accoglierli con eventi per tutte le età, che spaziano dal teatro di strada alla danza, alla musica, al circo contemporaneo e alla prosa. Tutte le proposte, organizzate dal nostro Circuito Arteven in collaborazione con Enti Locali sono ideate per allietare il periodo natalizio e offrono anche quest’anno un gradevole calendario di occasioni di svago, serenità e soprattutto socialità”.

L’offerta è davvero ampia: nel fine settimana alle porte suona la Crazy Brass Christmas Band (12 dicembre in piazza Fetonte a Crespino – Ro), e il Christmas Quintet (11 dicembre a Legnaro – Vr). Non mancano gli spettacoli teatrali: Favole al telefono di La Piccionaia (12 dicembre Teatro filarmonico di Piove di Sacco –Pd), Il giardino del gigante di Panta Rei (12 dicembre Teatro Romano Pascutto a San Stino di Livenza –Ve), Pinocchio di Accademia perduta (12 dicembre Teatro Salieri a Legnago –Vr), Il più furbo di Teatro Gioco Vita (12 dicembre Teatro Momo Mestre –Ve). L’offerta si completa con Christmas Dream Bubbles Show di Studio Ponti (11 dicembre Piazza Grande Oderzo – Tv), In viaggio con il Piccolo principe di Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus (11 dicembre Teatro Marconi Abano Terme- Pd), Altolivello di Terzostudio/ Circo improvviso (11 dicembre Piazza IV novembre Mestrino- Pd), La riscossa del clown di Madame Rebinè (11 dicembre Rosolina- Ro), Pindarico di Terzostudio/ Circo improvviso (12 dicembre Sagrato della Chiesa di San Pietro Stra- Ve), Open della Compagnia Daniel Ezralow (12 dicembre Teatro comunale Belluno), Canto di Natale di La Piccionaia (12 dicembre Teatro Astra San Donà di Piave- Ve).

Quasi tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Dovranno essere rispettate le normative anticovid.

Il cartellone completo è consultabile qui.