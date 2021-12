La Casa Albergo per Anziani ha bisogno di nuove risorse e rilancia il suo appello alla comunità locale

LENDINARA (Rovigo) - L’anno 2021 che sta per concludersi vede Casa Albergo per Anziani ancora impegnata nell’emergenza del Covid-19: nelle scorse settimane sono infatti stati rilevati i casi di alcuni operatori che, pur avendo completato la vaccinazione, sono entrati in contatto con il virus all’esterno della struttura e si sono contagiati; d’intesa con l’Azienda Ulss 5 Polesana, sono stati cautelativamente attivati i protocolli di quarantena dei nuclei dove lavorano questi operatori e, dopo oltre 20 giorni dal primo caso e oramai due settimane per il secondo, sono stati risolti e superati, consentendo di guardare al futuro con più serenità, soprattutto in occasione delle prossime festività Natalizie per le quali è in corso di programmazione tutta una serie di eventi ed iniziative, pur mantenendo la massima attenzione per la sicurezza dei Residenti.

La presidente Tosca Sambinello, per questo, ringrazia i Residenti ed i loro famigliari per la collaborazione e la responsabilità con cui hanno affrontato anche questa prova ed il personale della struttura per la professionalità con cui sono state assicurate le più adeguate misure di sicurezza, ma anche la qualità dei servizi e della vita di coloro che vivono nella Casa.

“L’anno 2021, ha visto la struttura impegnata per una vera ripresa delle attività riabilitative, educative e di socializzazione che, seppur rimodulate per garantire le necessarie condizioni di sicurezza, sono in continuo fermento; ricorda, la Presidente, il fortissimo impegno per riprendere i nuovi accoglimenti, bloccati durante i mesi più critici dell’emergenza del Covid-19 ed il riequilibrio della gestione economica dell’Ente; gli stessi servizi dell’Hospice Extra-Ospedaliero, che non sono mai stati interrotti, hanno risentito degli effetti della pandemia ed ora devono essere rilanciati in concerto con l’Azienda Ulss 5 “Polesana”, per rispondere ai bisogni del territorio; è in corso, inoltre, il rinnovo della partnership con lo stesso Comune di Lendinara, che continua sempre ad essere a fianco di Casa Albergo per Anziani, per riaffermare e rafforzare i percorsi della domiciliarità e dell’“Operatore di prossimità”, oltre alla ripresa dei servizi innovativi per la disabilità de “La Nostra Casa””.

“Adesso, continua Sambinello, occorre riattivare una programmazione per il futuro e, soprattutto, cogliere ogni opportunità per un reale percorso di miglioramento e di crescita della qualità di vita dei nostri Residenti: ricorda il nuovo progetto presentato per accedere ai fondi regionali per la promozione di interventi per l’ “invecchiamento attivo” e le stesse risorse del Pnrr, anche se rileva che, queste, pur essendo rivolte a finalità assolutamente condivisibili come il sostegno della domiciliarità, non tengono in nessun conto la complessità e delle reali necessita assistenziali e sanitarie dei nostri Residenti; un altro impegno, è quello per la messa in sicurezza della struttura, migliorando la compartimentazione tra i vari nuclei, i sistemi impiantistici per il trattamento ed il ricambio d’aria e per creare spazi di vita più adeguati alle esigenze, con nuove sale da pranzo e servizi di nucleo con tutti i confort, incrementando le stanze singole per rispondere ai nuovi bisogni di confort e privacy dei Residenti; per questo è stata presentata una nuova richiesta di contributo alla Regione Veneto, attraverso i fondi di rotazione che saranno comunque da restituire senza spese per interessi.

E, il Consiglio di Amministrazione, con l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2022, deve gestire la sfida per limitare le pesantissime ricadute economiche dell’emergenza e dell’aumento di costi dei nuovi contratti di lavoro del personale, doverosi per riconoscere l’impegno costante e quotidiano dei suoi lavoratori, delle materie prime e delle utenze energetiche, intendendo contenere al massimo il carico sulle famiglie degli utenti dei servizi. Lo scopo è quello di fornire concrete risposte ai bisogni del territorio, con costi sostenibili, mantenendo ferma la qualità del servizio.

Per questo, la Casa ha bisogno di nuove risorse e rilancia il suo appello alla comunità locale ed al mondo imprenditoriale del territorio, perché ogni aiuto, anche il più modesto, è vitale per incrementare gli standard di qualità della struttura e per il miglioramento dei servizi”.