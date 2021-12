Nuovo convegno on line targato Coldiretti Rovigo

ROVIGO - L’Associazione Polesana Coldiretti Rovigo organizza il convegno dal titolo “Energia agricola a km 0: un modello di filiera corta dell'energia per le aziende agricole” martedì 14 dicembre alle 17:30 on line sulla piattaforma Google Meet in collaborazione con Forgreen Group.

Il programma prevede saluti e introduzione di Silvio Parizzi, direttore di Coldiretti Rovigo; seguono le relazioni di Gianni Rossi, responsabile provinciale dell’area tecnica di Impresa Verde Rovigo sul tema “Adempimenti energetici e smaltimento dei pannelli” seguito dalla relazione “Gli aspetti fiscali della fornitura di energia elettrica” curata da Elia Bellesia, responsabile provinciale dell’area fiscale di Coldiretti Rovigo. Prosegue Riccardo Tessari di ForGreen che parlerà de “L’attuale situazione del mercato energetico e le evoluzioni future, le modalità di sviluppo e i benefici della prima comunità agro-energetica Energia agricola a km 0”. Segue il dibattito e le conclusioni sono affidate al presidente di Coldiretti Rovigo Carlo Salvan.

“In questi ultimi anni, sempre più spesso, sia gli agricoltori che la società civile, pongono maggiore attenzione alle emissioni che rischiano di acuire i cambiamenti climatici - commenta Parizzi, di Coldiretti –. Il nostro settore in particolare, è messo a dura prova da questo cambiamento, con problemi legati alla produttività e a volte, a perdite totali dei raccolti. A tutto questo si aggiunge l’impennata dei costi energetici che è sotto gli occhi di tutti da qualche tempo. Il reddito dell’agricoltore è minato da questi fattori esogeni e anche se sono argomenti di natura diversa si uniranno nel programma del prossimo webinar che affronteremo grazie all’azienda Forgreen di Verona, nostro partner dal 2018. Da una parte, le aziende stesse possono iniziare ad autoprodurre energia pulita sostenendo autonomamente i propri consumi, dall’altro la possono usare per evitare continue emissioni nocive in atmosfera a causa del consumo di energia proveniente da altre fonti ormai superate. Coldiretti Rovigo è convinta che si debbano sviluppare energie rinnovabili, compreso il fotovoltaico, ma scegliendo, però, modalità compatibili con l’ambiente. In collaborazione con Forgreen stiamo cercando di cambiare l’approvvigionamento dell’energia nelle nostre aziende agricole, ma anche negli uffici dell’associazione; siamo consapevoli che si debba fare un passo avanti verso il futuro, vogliamo essere un esempio prediligendo l’uso di energia più ‘green’ quindi proveniente da forme alternative. Con questi principi Coldiretti Veneto e le federazioni provinciali stanno promuovendo progetti eco sostenibili tra gli imprenditori agricoli e stanno parallelamente sviluppando una filiera agricola energetica a km zero investendo sulla reciprocità degli obiettivi. Sarà l’occasione per presentare il progetto “Energia Agricola a km 0” messo in campo da Coldiretti e Forgreen, la prima comunità agroenergia italiana nata nel 2018 e in continua espansione”.

Si può chiedere il link per il collegamento web chiamando il numero 0425/201931 oppure scrivendo a organizzazione.ro@coldiretti.it o contattando gli uffici di Coldiretti.