La FemiCz Rovigo chiude il 2021 con una vittoria

ROVIGO - Probabilmente la FemiCz Rovigo si aspettava una partita più agevole, ma il Mogliano ha difeso con ordine, peccando però di indisciplina, e i Bersaglieri come al solito hanno sprecato diverse occasioni importanti nel primo tempo. Una FemiCz con tante assenze per infortunio (anche Cadorini e Ferro si sono fermati durante il match per un problema alla spalla ed una botta ad una gamba), un terreno di gioco bello da vedere, ma difficile per gli appoggi per la pioggia degli ultimi giorni. Rossoblù con una novità importante, in panchina anche Alessandro Lodi, tecnico dell’Under 19 che domenica scorsa ha festeggiato l’ingresso nel campionato Elite. Una presenza importante per dare continuità al lavoro con Allister Coetzee.



leggi la parole di Coetzee e Costanzo

Poche le cose belle sabato 11 dicembre, un cross kick nel primo tempo di Abner Van Reenen per Lertora, purtroppo l’argentino non riesce a controllare l’ovale, e nella ripresa l’azione tutta argentina con Facundo Ferrario che innesca lo stesso Lertora, che a sua volta lancia in meta l’ottimo Ruggeri. Deficitario invece il gioco al piede, e Bersaglieri poco concreti nonostante il dominio territoriale.

Per il resto la FemiCz ha badato al sodo. Ha piazzato quasi tutto, ha tenuto lontano dal match il Mogliano di Costanzo e Basson, ma non a sufficienza per conquistare il bonus mete. Di fatto un punto perso nell’economia di una classifica deficitaria a fronte di tre sconfitte, e ben due partite da recuperare. Ci sarà tempo per rimediare, ora c’è la sosta, dopo l’Epifania si riprende con la Coppa Italia, e la settimana dopo con il campionato.

Pronti via la FemiCz si impossessa dell’ovale e con un’azione multifase di alcuni minuti, sembra prendere in mano il match, ma è un fuoco di paglia. Van Reenen sbaglia un piazzato dalla lunga distanza, pochi minuti dopo gli ospiti, nell’unica azione degna di nota, feriscono i Bersaglieri e segnano con Drago, Fadalti non riesce a convertire, 0-5.

I rossoblù non perdono la testa, si installano nella metà campo del Mogliano, da un penaltouche ben giocato nasce la prima meta. Da una serie di raccogli e vai capitan Ferro trova il pertugio giusto. Van Reenen trasforma, 7-5. Al 25’ Van Reenen fissa altre tre punti al piede per i Bersaglieri, 10-5. Clara Munarini nel finale di primo tempo assegna un altro calcio di punizione per la FemiCz, Van Reenen è preciso, 13-5.

Nella ripresa il canovaccio non cambia. Mogliano indisciplinato, Van Reenen fa il suo dovere dalla piazzola, 16-5. Al 53’ il sudafricano però non è preciso, e non converte l’ennesimo penalty. Un minuto più tardi una bella azione del Rovigo, bel passaggio di Lertora che libera Ruggeri che schiaccia in meta, Van Reenen non trasforma da posizione complicata, 21-5. La partita sembra prendere una buona piega, invece il Mogliano non demorde. Al 68’ gli ospiti di prepotenza vanno in meta con Lamanna, Fadalti centra i pali, 21-12. Al 80’ Fadalti ha la possibilità di fissare gli ultimi tre punti ma prende la traversa, il match termina così sul 21 a 12. Per la FemiCz 4 punti in classifica che gli consentono di rimanere appaiato al Colorno in quarta posizione, ma i rossoblù devono ancora recuperare due partite con Fiamme Oro e Viadana.

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 11 dicembre 2021

Peroni TOP10, X giornata – Mogliano Rugby 1969

FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Rugby 1969 21-12 (13-5)

Marcatori : p.t. 11’ m. Drago (0-5), 16’ m. Ferro tr. Van Reenen (7-5), 25’ c.p. Van Reenen (10-5), 38’ c.p. Van Reenen (13-5); s.t. 47’ c.p. Van Reenen (16-5), 54’ m. Ruggeri (21-5), 69’ m. Lamanna tr. Fadalti (21-12).

FEMI-CZ Rovigo: Borin (56’ Da Re); Uncini, Moscardi (70’ Bacchetti), Diederich Ferrario, Lertora; Van Reenen, Visentin (61’ Chillon); Ruggeri, Lubian, Sironi; Ferro (cap.)(53’ Cosi), Steolo (70’ Andreoli); Swanepoel (61’ Pomaro), Cadorini (41’ Quaglio), Leccioli.

all. Coetzee

Mogliano Rugby 1969: Fadalti; D'Anna (56’ Guarducci), Abanga (56’ Dal Zilio), Drago, Pavan; Sante, Fabi (56’ Semenzato); Derbyshire (Cap.), Lamanna, Finotto (52’ Meggiato); Baldino, Bocchi (77’ Vianello); Alongi (52’ Bonanni), Ceccato N. (64’ Notariello), Garziera (52’ Drudi)

all. Costanzo

Arb. Clara Munarini (Parma)

AA1 Franco Rosella (Roma), AA2 Gianmarco Toneatto (Udine)

Quarto Uomo: Lorenzo Bruno (Udine)

Calciatori: Van Reenen (FEMI-CZ Rovigo) 4/7 ; Fadalti (Mogliano Rugby 1969) 1/3

Note: Partita a porte aperte, circa 9 gradi

Punti conquistati in classifica: (FEMI-CZ Rovigo) 4, (Mogliano Rugby 1969) 0

Player of the Match: Stefano Sironi (FEMI-CZ Rovigo)

Questi i risultati della decima giornata di campionato:

Peroni TOP10 – X giornata – 11.12.21 – ore 14.30

Valorugby Emilia v S.S. Lazio Rugby 1927 49-26 (5-1)

11.12.21 – ore 15

FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Rugby 1969 21-12 (4-0)

Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno 1975 23-25 (1-4)

Fiamme Oro Rugby v Rugby Transvecta Calvisano – rinviata

Sitav Rugby Lyons v Petrarca Rugby - rinviata

Classifica: Petrarca Rugby* punti 42; Valorugby Emilia* 37; Rugby Transvecta Calvisano*, HBS Colorno e FEMI-CZ Rovigo** 25; Sitav Rugby Lyons* 21; Fiamme Oro Rugby*** 16; Rugby Viadana 1970* 15; Mogliano Rugby 1969** 10; Lazio Rugby 1927 5

*partite da recuperare

Questo il programma dell’undicesima giornata in programma il 15 gennaio:

S.S. Lazio Rugby 1927 v FEMI-CZ Rovigo

Petrarca Rugby v Rugby Viadana 1970

Rugby Transvecta Calvisano v Mogliano Rugby 1969

Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons

HBS Colorno v Fiamme Oro Rugby