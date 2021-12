Gol pazzesco di De Simone, Rovigo in vetta

ROVIGO - Spettacolo al Gabrielli. Domenica 12 dicembre al 17’ del primo tempo eurogol di Armando De Simone. Cross dalla sinistra, il fantasista biancazzurro, spalle alla porta, poco dentro l’area di rigore con una rovesciata da antologia beffa Bologna estremo difensore del Bevilacqua.

Un gesto tecnico di rara bellezza, tutta la panchina è corsa per festeggiare il numero 11 del Rovigo, applausi a scena aperta del pubblico, un gol che è valso da solo il prezzo del biglietto.

Un Rovigo bello da vedere. Un dominio quasi netto nel primo tempo, ma i biancazzurri proprio nel finale hanno rischiato grosso.

Almeno 4 le ghiotte occasioni per mister Pizzo. Al 14’ bella verticalizzazione per Ochoa che si trova lanciato davanti a Bologna, il biancazzurro incrocia, sembra fatta, invece Bologna sventa per un soffio. Poi il vantaggio con il gol pazzesco di De Simone, ma il Rovigo non molla la presa. Prima Zaghi con un poderoso tiro al limite dell’area va vicino al raddoppio, ma la sfera finisce sopra la traversa, poi di testa Galassi si rende pericoloso, ma non è fortunato.

Nel finale è il Bevilacqua di mister Marini ad impensierire Cattozzo. Prima Marchesini al 43’ colpisce la traversa con un bel tiro, poi l’estremo difensore biancazzurro sventa in uscita. Negli ultimi secondi vibranti proteste del Rovigo per una dubbia azione in area del Bevilacqua.

Nella ripresa il Rovigo mantiene il controllo del match, al 30’ raddoppia con Magon, e nel finale subisce la rete ospite con Coraini, termina 2-1. Tre punti che consentono alla squadra di Pizzo di conquistare la vetta dopo una lunga rincorsa.

L’Union Vis Lendinara, prossimo avversario del Rovigo, ha vinto 3-0 sul campo del Crespino Guarda Veneta, mentre la Fiessese ha perso 4-0 contro La Rocca Monselice, a reti bianche il match tra Ospedaletto e Granzette.

ROVIGO - BEVILACQUA 2-1

Reti: 17’ 1t De Simone (R), 30’ st Magon (R), 43’ st Coraini M.

Rovigo: Cattozzo, Nani (14’ st De Venz), Zamberlan, Trovò, Camalori (c), Turra, Ochoa (34’ st Iacovino), Masiero, Galassi (17’ st Magon), Zaghi, De Simone (39’ st Bisan)

A disp: Grillanda, Lovisari, Pariali, Braghin,

All. Pizzo

Bevilacqua: Bologna, Pigaiani (20’ st Odaro), Scarmato, Ferrazini, Fontana, Camon, Cornale (42’ st Pradella), Coraini Mattia, Olivieri, Marchesini (34’ st Di Maria), Fall Bara

A disp: Negri, Pradella, Coraini Matteo, Seno, Pradella Alessandro

All. Marini

Arbitro: Paolo Miglioranza di Schio (Vi)

Ammoniti: Trovò (R), Scarmato (B), Ferrazini (B), Fontana (B), Camon (B)

Ammoniti: Pizzo (R) e Marini (B)

Prima categoria Girone E

12. giornata - 12 dicembre - 14 e 30

Aqs Borgo Veneto - Euganea Rovolon Cervarese 1-1

Crespino Gv - Union Vis Lendinara 0-3

La Rocca Monselice - Fiessese 4-0

Montagnana - Villa Estense 2003 2-0

Ospedaletto Euganeo Calcio - Granzette 0-0

Rovigo calcio - Bevilacqua calcio 2-1

Solesinese - Colli Euganei 1-1

Classifica

Rovigo 27, Euganea R. 26, Solesinese 24, Fiessese 22, Union Vis 21, Bevilacqua 20, La Rocca Monselice 20, Colli Euganei 14, Crespino G.V. 13, Granzette 12, Montagnana 11, Villa Estense 7, Ospedaletto 7, Aqs Borgo V. 6

Prossimo turno

13. giornata - 19 dicembre - 14 e 30

Bevilacqua calcio - Ospedaletto Euganeo

Colli Euganei - La Rocca Monselice

Euganea Rovolon Cervarese - Montagnana

Fiessese - Aqs Borgo Veneto

Granzette - Solesinese

Union Vis Lendinara - Rovigo calcio

Villa Estense 2003 - Crespino Guarda Veneta