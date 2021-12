ROVIGO – Politiche di genere non solo rivolte alle donne ma soprattutto per creare occasioni di coscienza, conoscenza e sensibilità è stato il filo conduttore dei tre anni di attività della Commissione provinciale Pari Opportunità che lunedì 13 dicembre a Palazzo Celio ha fatto un bilancio delle iniziative promosse ed organizzate.

Assieme alla presidente Antonella Bertoli hanno partecipato Stefania Botton, rappresentante delle organizzazioni sindacali, Ilaria Paparella delegata dal Consiglio Provinciale e Anna Paola Bordin Zen per le associazioni femminili, che hanno sottolineato come uno degli impegni più forti è stato determinato nei confronti del mondo della scuola, primaria e secondaria, oltre ad un coinvolgimento delle band musicali giovanili. Molteplici sono state le azioni prodotte e tanti anche gli spettacoli organizzati, che avevano come scopo quello di raggiungere e coinvolgere quelle donne che non partecipano alla vita politica e non vanno ai convegni.

L’obiettivo comune e condiviso è stato quello di un impegno espresso contro qualsiasi forma di discriminazione e in questo senso va la proposta di legge regionale elaborata volta a coinvolgere e raggiungere anche i piccoli comuni che sono sprovvisti dei centri antiviolenza. La Commissione lascia in eredità a quella nuova, che sarà nominata dal Consiglio Provinciale che uscirà dalle elezioni del 18 dicembre prossimo, un progetto che partirà a gennaio, rivolto alle scuole primarie, dal titolo “Educazione al rispetto”.