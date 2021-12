Celebrata la giornata dedicata ai diritti umani ad Adria

abbiamo parlato in video conferenza con gli studenti delle scuole superiori, della carta di Algèri sulla dichiarazione. Sono le parole del indaco Omar Barbierato per l’iniziativa organizzata dall'assessorato alla cultura e reperibile sul canale youtube del comune di Adria.Il ricercatore egiziano e studente all'Università di Bologna, per il quale anche Adria si è mobilitata, attraverso il consiglio Comunale". Ha reso noto il primo cittadino.oltre ad aver conferito la cittadinanza onoraria a Zaki, si è mobilitato con una mozione a favore del popolo afgano e per concedere lo stato di rifugiato politico a Julien Assange.Altro percorso intrapreso dall’amministrazione civica sono le iniziative attivate in aiuto alle persone che subiscono violenze. Azioni, quest’ultime, che sono una chiara violazione dei diritti umani- ha detto la consigliera comunale Oriana Trombin-Nel corso dell’evento online, è stato trattato il "rispetto effettivo" citato nell'articolo sette della Carta di Algèri. Un concetto spiegato ai ragazzi attraverso un testimonial del mondo dello sport: Fabrizio Gazzignato. Il Maestro di judo di Andrea Fregnan.che attraverso lo sport, vengono veicolati e insegnati con buone pratiche quotidiane ai giovani". Ha affermato il sindaco.referente della biblioteca comunale di Adria, ha proposto una ricca bibliografia sui diritti umani dei bambini che si possono trovare nella biblioteca dei ragazzi, e con la possibilità di consultare enciclopedie, progetti educativi, testi sui diritti “senza frontiere” e sulla costituzione Italiana, reperibili nella biblioteca di piazza Bocchi. A presenziare all’evento,Giacomo Bego del forum dei giovani.Nel chiudere la conferenza online, il sindaco Omar Barbierato, oltre a sottolineare l’importanza di lottare per far rispettare i diritti umani, ha ricordato l’adesione del Comune di Adria ad Avviso Pubblico, la rete di enti locali e regionali che lottano insieme contro la mafia e il malaffare, applicando la legalità e condividendo le buone pratiche. Un tema sul quale, Remo Agnoletto, presidente dell’associazione Centro Documentazione Odv (organizzazione di volontariato)