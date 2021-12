Il Coni premia lo sport polesano

ROVIGO - Dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia, torna l’appuntamento con la Cerimonia delle benemerenze sportive del Coni. Un evento centrale nell’attività a cinque cerchi anche in provincia di Rovigo, che come sempre vivrà sulla consegna delle onorificenze sportive a tutti gli atleti, squadre e dirigenti che si sono messi in luce nelle rispettive discipline. Il sipario sull’edizione 2021 si alzerà giovedì 16 dicembre alle ore 18 al “Salone del Grano” in piazza Garibaldi a Rovigo. In cabina di regia come sempre il Coni Point di Rovigo, che per l’occasione ha chiamato a raccolta tutto lo sport polesano. Saranno consegnate le prestigiose Medaglie di bronzo al valore atletico, le Palme di bronzo e le Stelle di Bronzo al merito sportivo. A consegnarle saranno le più alte cariche del Coni veneto e provinciale, nonchè alcune tra le più importanti autorità locali e regionali. Al fianco del Coni Point Rovigo ci sarà come sempre anche la Fondazione Cariparo.

Come ormai consuetudine la cerimonia sarà arricchita dalla consegna dei “Premi Coni Point Rovigo”, i riconoscimenti che il Coni polesano ormai da molte stagioni ha introdotto per portare sotto i riflettori chi nella stagione corrente si è messo in luce nel proprio sport, non necessariamente per titoli o medaglie conquistate. Il Coni Point Rovigo ha coinvolto Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate, invitandole a segnalare atleti, tecnici, squadre o dirigenti che siano risultati meritevoli di un premio per l’impegno profuso nel processo di crescita e promozione dei rispettivi sport. Tantissimi i delegati che hanno accettato l’invito e, di conseguenza, molti i “Premi Coni Point Rovigo” che saranno consegnati nel corso della cerimonia. Non mancherà un momento per ricordare alcuni grandi personaggi dello sport locale scomparsi nei mesi scorsi.