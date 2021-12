Cerimonia dedicata alla Virgo Fidelis a Occhiobello

OCCHIOBELLO (Rovigo) - Incontro conviviale per la sezione di Occhiobello dell’Associazione Nazionale Carabinieri domenica 12 dicembre scorso. Dopo il ritrovo presso la sede di piazza Maggiore a Santa Maria Maddalena, celebrazione della Santa Messa con la partecipazione del coro parrocchiale e a seguire breve Vin D’honneur nella vicina pasticceria Le Dolcezze, al termine del quale ospiti ed amici della sezione hanno quindi proseguito in direzione del ristorante Il Pacero per il tradizionale pranzo sociale.

“Quest’occasione - ha rilevato il presidente Antonio Zizzo - costituisce nel calendario di un carabiniere in servizio attivo e non, un appuntamento certamente molto atteso e sentito. La celebrazione della ‘Virgo Fidelis’ risale al 1949, anno in cui l’allora papa Pio XII la proclamò patrona dei Carabinieri fissando la ricorrenza al 21 novembre, data in cui coincidono anche la Presentazione di Maria Vergine al Tempio e l’80esimo anniversario della sanguinosa battaglia di Culquaber, piazza in terra d’Africa tenuta strenuamente fino al sacrificio da un battaglione dell’Arma. Oltre a questo - ha ricordato Zizzo nel suo intervento - l’Arma celebra oggi anche la Giornata dell’orfano, istituita nel 1966 e che rappresenta un momento di vicinanza alle famiglie dei militari caduti in servizio. La possibilità di tornare a celebrare le ricorrenze dell’Arma dopo tanto tempo, è come riprendere finalmente fiato o e ripartire con un grande respiro dopo un periodo di buio che ci ha disorientato tutti”.

Alla giornata è intervenuta anche la consigliera regionale Laura Cestari, che ha portato nell’occasione il saluto ufficiale a nome della Regione Veneto. “Per una persona come me - queste le sue parole -, cresciuta a contatto con il mondo del volontariato e quindi dell’impegno sociale, è stato un onore ricevere l’invito a presenziare a momenti come questo. L’Arma, che rispetto profondamente, rappresenta la faccia pulita dell’Italia che tutta l’Europa e il mondo ci invidiano, sempre in prima linea, e ancor più in questo periodo di pandemia, h24 e 365 giorni l’anno per proteggere, servire e difendere il nostro Paese e la sua gente”.

Tante, in ogni caso, le autorità civili e militari che hanno presenziato all’appuntamento: i sindaci di Occhiobello Sondra Coizzi (con il comandante della polizia locale Girolamo Simonato), di Pincara Stefano Magon (socio effettivo) e Gaiba Nicola Zanca, il comandante della compagnia di Castelmassa capitano Paolo Li Vecchi, i comandanti delle stazioni di Occhiobello luogotenente Marco Cestaro e di Stienta maresciallo capo Alessandro Di Manna, il comandante della tenenza della Guardia di Finanza luogotenente Leonardo D’Avolio e ancora il coordinatore provinciale dell’Associazione nazionale carabinieri Antonio Tocchio, la coordinatrice provinciale delle benemerite Loretta Tocchio, la coordinatrice interregionale dell’Onaomac (Opera nazionale di assistenza per gli organi dei militari dell’Arma dei carabinieri) cav. Valeria Tagliacollo, rappresentanze delle sezioni di Lendinara, Badia Polesine, Castelmassa e Padova, una delegazione del Nucleo di volontariato e Protezione civile Anc 88° Occhiobello, gli amici Alpini, e rappresentanze di alcune Associazioni del territorio quali Volontariato Barbara, Università Polare “Dante Alighieri”, Protezione Civile, Avis di S.M.M., Occhio Civico.