VENEZIA - Si è tenuta mercoledì 15 dicembre a Verona, alla Stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, la cerimonia di consegna del nuovo treno Rock destinato alla linea Verona-Venezia. Rispetto ai precedenti, da 605 posti e 5 casse, il nuovo convoglio, con 726 posti e 6 casse, conta su una maggiore capienza e dimensione. L’evento ha visto la presenza della Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione, Elisa De Berti, del Direttore Business Regionale Trenitalia, Sabrina De Filippis, del Direttore della Direzione Regionale Veneto Trenitalia, Tiziano Baggio, e del vicesindaco del comune di Verona Luca Zanotto.

“La consegna odierna – cui seguirà quella di un secondo convoglio prevista prossimamente – rientra nell’accordo tra la Regione e Trenitalia, che ha visto la realizzazione di un investimento senza precedenti per il trasporto ferroviario regionale. Il Veneto continua a migliorare costantemente la qualità della mobilità su rotaia in tutti i suoi aspetti”, afferma la Vicepresidente e Assessore alle infrastrutture e Trasporti Elisa De Berti – “La graduale sostituzione dei vecchi treni con i nuovi Rock e Pop, porterà entro il 2023 l’età media della flotta da 16 a 4 anni, garantendo ai veneti un servizio su rotaia più efficiente e affidabile”.

Con il treno inaugurato oggi, più quello che arriverà nelle prossime settimane, ammontano a 22 i nuovi Rock in circolazione in Veneto, suddivisi tra 20 da 605 posti e 2 da 726. Tra il prossimo anno ed il 2023 è prevista una consegna di altri 25 convogli (18 da 605 posti, e 7 da 702) per un totale complessivo che raggiungerà i 47 (38 da 605 posti, e 9 da 726). Tutti sono riconoscibili per la particolare livrea che ripropone la bandiera della Regione con il leone di San Marco. Per quanto riguarda i Pop, sono stati consegnati 19 dei 31 previsti.

“I nuovi treni circoleranno sulle linee Venezia-Verona e sulla Venezia-Bologna - le più frequentate della Regione - che rappresentano rispettivamente il 26% ed il 21% del totale dei viaggiatori trasportati in Veneto”, conclude la Vicepresidente.

Il contratto di servizio tra le Regione del Veneto e Trenitalia ha una durata di quindici anni (2018-2032) e un valore di circa 4,5 miliardi di euro. Gli investimenti ammontano complessivamente a circa un miliardo: oltre 661 milioni sono destinati all’acquisto di nuovi treni, il resto all’ammodernamento e potenziamento degli impianti di manutenzione di Marghera, Verona e Treviso.

Queste le caratteristiche principali del nuovo convoglio ROCK, un elettrotreno a 6 casse con lunghezza di 163 metri ed un peso di 440 tonnellate. 726 posti a sedere di cui 2 HK, dotati di prese 230V e USB; 18 posti bici (con prese per ricarica bici elettriche); 1 toilette (di cui una con accesso HK).

La potenza massima è di 4.200 kW; la velocità massima raggiunge i 160 km/h. Le informazioni ai passeggeri avvengono via audio-video, TVCC, portale Wi-Fi regionale.

La realizzazione è stata attenta anche all'ambiente con l'utilizzo di materiali sostenibili per gli interni, illuminazione a LED, riciclabilità complessiva dei materiali 97% e sensori di qualità dell’aria per l’ottimizzazione della climatizzazione. Rispetto ai treni precedenti i consumi energetici si attestano -30% del passato.