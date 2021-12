Aspettando Natale, con la magia del “Teatro siete voi”

COSTA DI ROVIGO - FICAROLO - ROVIGO - Un fine settimana che entra già nelle vacanze natalizie con lo spirito d’avventura e la voglia di divertirsi. Per ragazzi, scolaresche e famiglie intere, la rassegna “Il teatro siete Voi - Emozioniamoci” di Irene Lissandrin e ViviRovigo ha preparato un tris di spettacoli teatrali all’insegna della gioia e dell’avventura da condividere dal vivo, nell’attesa del periodo festivo più amato da tutti i bambini del mondo.

Si comincia sabato 18 dicembre, alle 21, al Teatro Rossi di Costa con il lavoro originale “Il vestito nuovo dell’imperatore” della compagnia rodigina “Il mosaico”; si prosegue domenica 19 dicembre, alle 16.30, al Teatro parrocchiale di Ficarolo con un altro debutto, la prima di “Isola del tesoro, arriviamo!” della compagnia TerraCrea con Andrea Zanforlin; infine lunedì 20 dicembre, in mattiniero riservato alle scuole, al Teatro Duomo di Rovigo, la prima assoluta dello spettacolo natalizio originale “Merry Christmas e il mistero di Babbo Natale” della neonata compagnia dei ragazzi “Il teatro siamo Noi”.

Ad eccezione dello spettacolo dedicato alle scuole, le rappresentazioni per il pubblico hanno un biglietto di 3 euro, con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazione@ilteatrosietevoi.it o via whatsapp al 347/6923420. Dai 12 anni ingress con Green pass rafforzato.

COSTA DI ROVIGO (RO) - Sabato 18 dicembre, alle 21, al Teatro Rossi di Costa lo spirito natalizio si veste di broccati e stoffe preziose, con la fiaba “Il vestito nuovo dell’imperatore”, lavoro originale per ragazzi della compagnia rodigina “Il mosaico”. La trama è di quelle che inducono alla meraviglia: in un piccolo regno, vi è un Gran Duca, così presuntuoso che pretende di farsi chiamare “Imperatore”, ed è pure terribilmente vanitoso; così tanto da pretendere abiti sempre più rari e sfarzosi, che ormai, per quanto si affaccendino, i suoi sarti non riescono più a renderlo contento. La vanità del Gran Duca, sarà superata solo dall'ingenuità di un bimbo che gli farà aprire gli occhi sulla realtà. Testi e regia sono di Emilio Zenato. In scena: Emilio Zenato, Silvia Visentin, Roberta Casetta, Antonio Spolaore, Lorenza Chini e Antonio La Terza.

FICAROLO (RO) - Domenica 19 dicembre, alle 16.30, al Teatro parrocchiale di Ficarolo va in scena per la prima volta in assoluto “Isola del tesoro, arriviamo!”; un pezzo originale, ideale prosecuzione contemporanea dell’evergreen per ragazzi di Robert Louis Stevenson, “L’isola del Tesoro”. L’avventura per antonomasia. Fra lazzi, giochi e canzoni di tre adulti che hanno scordato di essere stati bambini, e che nei panni di strampalati pirati saranno trascinati in una fantastica ricerca delle coordinate, mai svelate, della mitica Isola del Tesoro.

In scena gli attori Andrea Zanforlin, Laura Cavinato e Federica Santinello della compagnia TerraCrea.

ROVIGO – Debutta lunedì 20 dicembre, al Teatro Duomo di Rovigo, per le scuole, lo spettacolo tutto natalizio “Merry Christmas e il mistero di Babbo Natale” della neonata compagnia dei ragazzi “Il teatro siamo Noi”, con Emanuele Pasqualini ed Irene Lissandrin. Un’indagine multimediale con inserimento di video proiezioni sul Natale, realizzate nell’ambito del progetto Live Set For Merry Christmas, e sul “magico Babbo” che porta i doni; un’evocazione di pensieri e ricordi, fra musica e recitazione, di un gruppo di ragazzi durante la sera della vigilia. Lo spettacolo è prodotto da ViviRovigo per “Il teatro siete voi 2021 - Emozioniamoci”, con testi e regia di Emanuele Pasqualini di Pantakin Teatro. È frutto del laboratorio teatrale “Il Teatro Siamo Noi”, realizzato grazie al progetto “Offlife ritrovarsi a teatro”, di Arteven, Comune di Costa di Rovigo e Regione del Veneto ed il contributo delle Avis di Lendinara, Costa di Rovigo e Villanova del Ghebbo.

La sceneggiatura comprende la proiezione di filmati-intervista girati il 20 novembre scorso, in piazza XX settembre a Rovigo, in un live-set dedicato allo spettacolo, con la partecipazione dei gruppi di giovani frequentatori abituali della piazza ed il contributo del Comune di Rovigo attraverso il bando delle iniziative promosse da enti no profit a vantaggio delle politiche sociali.

Le musiche ed il canto, rigorosamente dal vivo, sono curate dall’Accademia Venezze. In scena il baritono Francesco Toso, la soprano Laura Da Silva ed il pianista Cesare Alberto Chioetto. Lo spettacolo sarà poi in replica aperta al pubblico il 28 dicembre, alle 21, al Teatro comunale Ballarin di Lendinara, e anche il 29 dicembre, sempre alle 21, al Teatro parrocchiale di Loreo con in scena nella parte musicale il Trio Alchimya.

IL TEATRO SIETE VOI 2021 “Emozioniamoci”. Progetto di Irene Lissandrin per ViviRovigo Aps, sostenuto da Fondazione Rovigo Cultura, il contributo di Fondazione Banca del Monte di Rovigo, organizzato in collaborazione e partnership con Arteven, col MiC; gode del Patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Rovigo; realizzato con i Comuni di Rovigo, Lendinara, Costa di Rovigo, Villanova del Ghebbo, San Martino di Venezze, Ficarolo, Taglio di Po, Badia Polesine, Fiesso Umbertiano, Loreo e Corbola; la partecipazione di Accademia Musicale Venezze e del Gruppo Autori Polesani.

Ringraziamenti agli sponsor Baccaglini auto, Emporio Borsari, Rotary club Badia-Lendinara-Altopolesine, Banca del Veneto Centrale, Sabrina Silvestrini Fideuram banker, Emanuele Carretta Commercialista, Il Circolo di Rovigo, Avis Lendinara, Avis Villanova del Ghebbo, Avis Costa di Rovigo, Imprese ed operatori del settore Calzaturiero di Villanova del Ghebbo e Adigetto.

Grazie per la collaborazione all'Associazione Pettirosso e Protezione Civile di Villanova del Ghebbo.

Mascotte: Gatto Tomeo di Alberto Cristini.