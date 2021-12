Conviviale di fine anno per il Panathlon, nuovi soci e riconoscimenti

ROVIGO - Il Panathlon Club Rovigo con il suo presidente Gianpaolo Milan, in un interclub assieme al Panathlon di Adria e Delta del Po, con il presidente Filippo Carlin, si sono ritrovati per la consueta cena degli auguri giovedì 16 dicembre all’hotel Cristallo. Presente anche il past president Federico Cogo e il delegato provinciale del Coni, Lucio Taschin.

Serata allietata dalla presenza del professor Giovanni Boniolo, presidente dell’Accademia dei Concordi, docente universitario a Ferrara, non tutti sanno che ha un passato da grande sportivo. A soli 16 anni ha esordito in Serie A con il Petrarca Padova Basket, di cui è stata anche presidente. Padovano, ormai rodigino d’adozione, uomo di grande cultura e dal curriculum ciclopico, si allena ancora tutti i giorni. Una necessità fisica e mentale, perchè lo sport aiuta a stare bene. Ha affrontato diversi temi, tra sport e gioco, dilettantismo e professionismo. Ha analizzato lo status dello sport professionistico in Italia, rispetto alla concezione presente negli Stati Uniti, passando per il Regno Unito. Un intervento appassionato, quando ha toccato il mondo del tifo sportivo, portando anche esempi personali quando calcava i parquet dei più importanti palazzetti italiani.

Nel corso della conviviale sono stati premiati tre soci che hanno superato i 50 anni d’iscrizione al club. Sono Vittorio Cogo, Antonio Guglielmo Crivellin ed Umberto De Filippo.

Il Panathlon club Rovigo ha registrato in avvio di serata l’ingresso di nuovi soci, sportivi e dirigenti piuttosto noti e dal lungo curriculum.

Nino Rossi, 200 partite in serie A, 114 mete, ha vinto due scudetti nel 1977 e nel 1979 con la Rugby Rovigo. Laureato in Scienze Motorie, in quiescenza dal 2018 dopo 43 anni di insegnamento, non tutti sanno che ha cominciato con lAtletica Leggera, nella specialità del Salto con l’Asta, con la società Libertas di Rovigo nella categoria Allievi.

Con la maglia della Nazionale di rugby ha debuttato a Zagabria nel 1973, 17 incontri ufficiali e più di 50 selezioni, una vera e propria istituzione a Rovigo.

Nel 1991 con alcuni amici ha fondato il Golf Club Rovigo realizzando il percorso di gioco di 9 buche di viale Tre Martiri. Ha promosso diverse iniziative legate al golf e alla scuola, nel 2019 grazie a fondi regionali, ha realizzato la Golf Academy, primo impianto golfistico in ambito scolastico presso l’Istituto Agrario “Muneratti” di Sant’Apollinare.

Tra i nuovi soci anche Renato Boato, libero professionista dal 2017 al 2019 è presidente del Tennis Club di Boara Pisani. Nel 1990 ottiene il brevetto subacqueo Cams.

Ha giocato a calcio a buon livello in Prima e in Seconda categoria, ha praticato il volley a livello dilettantistico ed il tennis a livello amatoriale.

Mario Vallese, rodigino, ha cominciato da ragazzo a giocare a calcio nel Rovigo, ma poi la sua vera passione sono state le arti marziali. Prima il Judo con la Nippon Club di Rovigo partecipando ad un campionato triveneto e successivamente, nel 1999, si avvicina ad un altro sport da combattimento come la Kick Boxing, nell’Asd Area Sport. E’ Cintura Nera (II Dan) ed ha acquisito le qualifiche tecniche di Allenatore, Istruttore ed anche quella di Coach nelle competizioni “Tatami” e “Ring”. In possesso della qualifica tecnica di Allenatore di Muhay Thai (la Boxe Tailandese), ricopre anche l’incarico di consigliere dell’Asd Area Sport di Rovigo per la quale è tesserato.

Non solo calcio ed arti marziali nel suo curriculum sportivo è stato anche istruttore di nuoto, si è occupato della preparazione atletica della Pesistica Rodigina, e nel ha partecipato alla 12 Ore di Jesolo, prova valida per il Campionato Italiano Endurance di Kart.

Nel 2015 ha fondato l’Asd 5 Cerchi, del quale è anche Presidente, associazione attualmente inattiva che si occupa dell’attività sportiva adattata.

Due nuovi ingressi riguardano il mondo del ciclismo. Massimo Rossi inizia con il calcio, poi a 25 anni decide di dare sfogo alla sua passione per il Ciclismo iniziando a praticarlo a livello amatoriale e nel 2015 viene eletto presidente del Gruppo Ciclisti Emic Bosaro, gloriosa società polesana.

Nuovo socio del Panathlon club Rovigo Mirvano Mazzetto con una lunga carriera da dirigente sportivo. Consigliere dell’Asd Villadose Angelo Gomme dal 2003-2004, dal 2005 al 2016 è stato vice presidente del Gc Bosaro Emic e nel 2017 è anche vicepresidente del Comitato Provinciale di Rovigo della Fci, incarico che ricopre fino al 2020. Negli stessi anni è membro della Commissione Giovanile del Comitato Regionale Veneto.

Nel 2016 riceve la Distinzione di Bronzo al Merito del ciclismo per i Dirigenti.

Consigliere del Club Ciclistico Este nel 2020 torna nel consiglio direttivo della Gc Emic. Nel corso della collaborazione con la società Gc Bosaro Emic, di concerto con il Comitato Provinciale di Rovigo, ha partecipato al progetto Pinocchio in Bicicletta associato al progetto Icaro della Polizia di Stato, attività educativa nell’ambito della sicurezza stradale, nella scuola primaria della provincia di Rovigo.

Da quest’anno è componente della Commissione Giovanile Comitato Regionale Veneto e Presidente Comitato Provinciale Fci Rovigo.