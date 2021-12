Marco Paolini porta in scena “Sani! Teatro fra parentesi”

ROVIGO - La stagione di Prosa del Teatro Sociale di Rovigo prosegue con lo spettacolo di Marco Paolini che, martedì 21 dicembre alle 21, porta in scena “Sani! Teatro fra parentesi”. Un bel ritorno a Rovigo per questo grande attore che ancora una volta affascinerà il pubblico.

“Potrei definire Sani! Come continuazione degli Album dedicati all'infanzia e all'adolescenza su cui ho fatto la mia pratica del narrare”, afferma Paolini.

Da un pezzo di album raccontato trent'anni fa, dalla memoria parte un viaggio che narra il presente. Dall'epico-comico incontro-scontro tra Carmelo bene e Marco Paolini nel 1983, all'incontro-scontro tra Reagan e Gorbacev al vertice di Reykjavik a Hofoi, in Islanda nel 1986; dalla ricostruzione dopo il terremoto del '76 in Friuli, alla ripartenza dopo la pandemia. Ogni argomento, ogni accadimento sono parti, personaggi, scene , fili di una storia che prende forma di ballata, dove parole e canto hanno pari dignità. Sani è un'espressione usata per dare il saluto ai piedi delle Alpi, nella valle del Piave. E' un augurio, una benedizione, un viatico. Viene da Salus, riassume il senso del teatro per questo tempo, un teatro che mette insieme creando ponti. Il punto esclamativo esprime la fiducia nella risposta al saluto degli spettatori. E' ovviamente ancora un teatro fra parentesi perché il senso di provvisorietà dato dalla pandemia permane, perché non abbiamo certezze sullo svolgimento della prossima stagione, perché non vogliamo rinunciare a immaginare teatri senza limitazioni. Guadagnarsi quella fiducia, trasmetterla sarà la sfida di questo teatro fra parentesi.

La Stagione di Prosa è realizzata in collaborazione con Arteven.

INFO BOTTEGHINO



Botteghino e biglietteria online

BOTTEGHINO Teatro Sociale

Piazza Garibaldi 14 – Rovigo

telefono 0425 25614

e mail teatrosociale.botteghino@comune.rovigo.it

Orari di apertura: 9.00-13.00 / 15.30-19.30



• giorni di spettacolo: mattutini 8.30/13.00 - 15.30/19.30

• matinée 9.00/13.00 -15.00/19.30

• serali: 9.00-13.00 / 15.30-22.30

• aperto nei giorni di spettacolo domenicale con chiusura il lunedì successivo.

PROSA

BIGLIETTI SINGOLI intero ridotto

SETTORE

Platea e posto palco 26,00 23,00

Gradinata 20,00 17,00

Loggia 14,00 12,00

Loggione 12,00 10,00



Ridotto over 65 e under 25

Settori loggia e loggione; ticket family euro 20

(4 partecipanti di cui 2 under 15)