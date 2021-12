Luca Merlo premiato dal Coni di Rovigo

ROVIGO - Grande soddisfazione per la Polisportiva Uni Sport Asd di Rovigo, che ha visto uno dei propri giovani atleti praticanti l’arrampicata sportiva, Luca Merlo, segnalato e premiato nell’ambito della Cerimonia delle Benemerenze sportive, organizzata dal Coni di Rovigo il 16 dicembre presso il Salone del Grano. (LEGGI ARTICOLO)

L’atleta under 12, il più giovane fra i premiati col Premio Coni Point 2021, si è distinto quest’anno durante il Campionato Giovanile veneto della Fasi, ottenendo risultati che gli hanno permesso di partecipare per la prima volta ai Campionati Italiani tenutisi in agosto ad Arco, dove si è cimentato nelle tre specialità dell’arrampicata; in particolare, Luca si è messo in luce nella specialità speed (prova di velocità), riuscendo a migliorare il proprio record personale.

Il riconoscimento premia l’impegno e la preparazione atletica e tecnica raggiunta dall’atleta, che si allena insieme ai suoi compagni di squadra nella palestra dell’Uni Sport, seguito dall’istruttore Alberto Rigobello. Un risultato notevole, per una piccola realtà sportiva che non dispone delle grandi strutture di arrampicata presenti in altre province, ma che nonostante ciò riesce a esprimere un agonismo di ottimo livello.