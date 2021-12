Tre gol e tre punti per l'Adriese 1906 che guadagna due punti sulla vetta

, ha visto un'ottima intesa tra i giocatori scesi in campo, con Boccalari come player e Bonetto che è partito da titolare, dimostrando di essere nuovamente in forma per questo campionato. Davanti Gioè fa il suo, Costa dimostra di essere un giovane di gran valore quanto Rosso e Farinazzo si è sbloccato segnando il suo secondo gol in due partite.Succede tutto nella ripresa, dove viene espulso Scalera al 14' e arriva il gol diSan Martino Speme: Scalera, Borin, Mantovanelli (8' st. Ferrarese), Faini, Vignati, Irprati, Djbril (8' st. Balde), Menegazzi (25' st. Marini D.), Moraschi (22' st.. Antinoro), Oliboni (15' st. Mora), Ciuffo. A disposizione: Marini R., Bertaso, Mancini, Anselmi, Antinoro.Allenatore: BauUsd Adriese 1906: Michelagnoli, Zaupperdoni (1' st. Ben Khalek), Mazzali (29' st. Addolori), Maniero, Montin, Tiozzo, Boccalari, Bonetto (17' st. Farinazzo), Gioè (29' st. Diomande), Cicarevic, Rosso (1' st. Costa). A disposizione: Biziato, Boccafoglia, Mazzucca, Hermes.Allenatore: VecchiatoArbitro: Fichera di MilanoAssistenti di linea: Della Mea di Udine e Tortolo di Basso FriuliAmmonizioni: Djbril, Balde (S), Tiozzo, Rosso (A)Espulsi: 14' st. Scalera (S)Spinea - Ambrosiana 1 - 1Giocate SabatoCattolica - U.Clodiense C.S. 0 - 1Cjarlins - Dolomiti 1 - 1Arzignano - Este 0 - 0Levico - Campodarsego 1 - 1Luparense - Montebelluna 2 - 1Mestre - Cartigliano 2 - 0Arzignano 38U.Clodiense C.S. 32Luparense 30Cjarlins 25Campodarsego 25Dolomiti 24Cartigliano 22Caldiero 21Levico 20Mestre 20Montebelluna 18Este 15Spinea 10Ambrosiana 10S.Martino Sp. 8Cattolica 8Ambrosiana - LevicoCaldiero - MestreCampodarsego - ArzignanoCartigliano - LuparenseDolomiti Bellunesi - SpineaMontebelluna - CattolicaUnion Clodiese - San Martino Speme