I corsi sin dalle prime battute saranno indirizzati a realizzare cortometraggi, audiovisivi e un programma televisivo

FRASSINELLE (Rovgo) - Scuola di cinema e televisione, dopo l’annuncio del progetto il Comune di Frassinelle apre l’Accademia. E lo fa abbinandosi a una realtà consolidata: il Centro Operativo di Cinema e Televisione (Coct). “Realtà di questo tipo caratterizzano le grandi città. Un’opportunità per tutti, ma soprattutto coinvolge chi sente di avere una passione. Una scuola aperta al territorio, con il suo innovativo approccio” sottolinea l’assessore Martina Merlini.

Dal 2 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni ad un primo corso di cinque mesi, da febbraio a giugno 2022. Il 27 gennaio, alle ore 21, presso il Teatro Casa del Popolo di Frassinelle Polesine ci sarà l’open day gratuito dove sarà presentata la nuova scuola voluta dal Comune di Frassinelle in collaborazione con il Coct e la casa di produzione televisiva LP Network di Bolzano Vicentino.

Il regista Ferdinando De Laurentis e i suoi collaboratori formatisi all’accademia del Tpo, che per un quarto di secolo è stata un punto di riferimento importante per la cultura polesana e veneta, che hanno costituito il Coct: ecco il team che rende tutto questo possibile.

Il Coct, prima Tpo, è il primo centro di formazione di questo tipo nella provincia di Rovigo e dopo aver aperto 3 sedi nella Bassa padovana ora apre una nuova sede a Frassinelle Polesine. “Da 25 anni abbiamo svolto attività didattica oltre a quella di produzione. Dal 1996 ci siamo dedicati a lavorare sulle varie discipline, dalla regia al montaggio, scrittura per audiovisivo, cinema e televisione e recitazione cinematografica”.

La Scuola di Cinema del Coct è aperta a tutti e propone di formare giovani e meno giovani appassionati che concorrano allo sviluppo dell’arte e della tecnica cinematografica e televisiva espressa in un gruppo che faccia della pratica la sua bandiera primaria. Nell’aria c’è anche l’idea di aprire una stazione radio con i corsisti. I corsi si tengono il giovedì sera alle 21 in presenza, mentre sarà attiva una linea online in cui si seguirà il percorso degli allievi in maniera costante. “La scelta del lavoro misto è perché vogliamo integrare lavoro o studi del settore. E poi online si possono gestire l’avanzamento dei lavori, le comunicazioni e certe parti di differente approfondimento. Abbiamo constatato che funziona molto bene e crea affiatamento nel gruppo” aggiunge De Laurentis.

Trasferimento di competenze e realizzazione di produzioni autonome, tutto nasce dentro Il Coct. “I corsi sin dalle prime battute saranno indirizzati a realizzare cortometraggi, audiovisivi e un programma televisivo attivo da cinque anni, realizzato dal Coct” aggiunge Sebastiano Torelli, assistente regista.

“Il Centro Operativo di Cinema e Televisione – ha sottolineato l’assessore di Frassinelle, Martina Merlini – è riconosciuto come un’eccellenza veneta diretta da un polesano doc di cui essere orgogliosi avendo operato per molti anni in Polesine come Tpo e formato numerose generazioni di artisti stimati e riconosciuti in tutto il mondo”.

Cosa c’è dopo il corso? “Il talento e la determinazione fanno la differenza. Molti miei allievi dopo il Tpo hanno intrapreso la carriera. Si conoscono le maestranze, si creano legami, poi sta all’attore e al regista andare avanti. Noi diamo la possibilità di avere una base e farsi conoscere” aggiunge il regista rodigino.

A chi si rivolge? “C’è chi viene a imparare e chi magari vuole imparare a fare i video anche solo per un puro piacere personale, chi vuole imparare la corretta dizione o a parlare bene in pubblico, chi per lavoro e chi per curiosità”. Tutto questo si troverà ora al Teatro Casa del Popolo di Frassinelle, nuova casa messa a disposizione dal Comune di Frassinelle: “Il valore di questo progetto ha fatto comprendere l’importanza dell’iniziativa” – ha detto il sindaco Renzo Calzavarini.

Una Scuola di Cinema, Televisione e Videomaking per menti libere, pronte a sfidare la complessità del domani con fantasia e spirito di gruppo. Tanto spazio per diffondere creatività e condividere idee meravigliose. Insieme.

Tutti gli anni, il Coct (prima Tpo) presenta le opere dei nostri allievi e i progetti nello spazio della Regione veneto alla Mostra del cinema di Venezia. E ogni volta, è sempre un’emozione

Operazione win win, insomma, come conferma in chiusura l’assessora Merlini: “In un periodo di ripartenza i Comuni vogliono essere protagonisti. Non facile per tutti ripartire. Il mio è un plauso all’impegno e alla costanza di chi vuole essere parte della ripresa”.