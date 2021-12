La Scuola Casalini eccellenza non solo rodigina

ROVIGO - Il Laboratorio scientifico, che conta su strumentazione della più alta qualità sul mercato dei prodotti scientifici scolastici, è stato realizzato grazie al finanziamento ottenuto dall’Ic Rovigo 3, nel giugno del 2019, nell’ambito del progetto Pnsd – Ambienti di Apprendimento Innovativi. Il progetto fu presentato con il partenariato dell’Amministrazione Comunale dell’epoca, del dipartimento di Fisica e Astronomia e del dipartimento Fisppa dell’Università di Padova nonchè del Liceo Scientifico “Paleocapa” di Rovigo e prevedeva l’allestimento di un ampio spazio dove gli studenti potessero sperimentare direttamente e non solo assistere alle dimostrazioni del docente.

“In questi anni si parla molto di laboratori Stem - spiega la nota della Scuola Casalini - e spesso si propongono attività con un uso massiccio della robotica o di materiale povero con il quale realizzare esperimenti scientifici. Noi crediamo che per avvicinare i ragazzi alla scienza, per suscitare negli studenti la passione per l’attività scientifica, sia necessario far loro sperimentare direttamente ma anche sistematicamente ed in modo ordinato cosa significa interrogare la natura; far comprendere loro quali siano gli strumenti per farlo, quali le difficoltà di tale attività e quali i risultati straordinari ai quali l’uomo è giunto nel suo cammino millenario di acquisizione della conoscenza, attraverso l’applicazione di un metodo: quello scientifico, appunto.

Per tale motivo, grazie a questi fondi cospicui, che raramente sono nelle disponibilità delle scuole del primo grado, abbiamo acquistato 12 microscopi bioculari, un microscopio di più alto livello che si interfaccia con una telecamera che a sua volta manda le immagini su uno schermo interattivo da 75” e 5 kit per ciascuna di otto macrocategorie che afferiscono alla fisica, alla biologia e alla chimica, per un totale di 40 kit. Questi kit sono prodotti dalla tedesca Phywe, leader europeo del settore e fornitore anche dei laboratori delle Università, e permettono ai ragazzi, divisi in gruppi di 4-5 di allestire un esperimento e di effettuare misure sia in modo tradizionale (riga, goniometro, cronometro, amperometro, voltmetro, ecc… ) che utilizzando sensori in dotazione con i kit, che si interfacciano con tablet dotati di specifico software di acquisizione e di elaborazione dati”.

“Poiché nella Scuola Secondaria “Casalini” è attivo un indirizzo musicale nel quale, per tre ore settimanali aggiuntive rispetto all’orario tradizionale, gli studenti imparano a suonare uno strumento musicale e visti i risultati che si ottengono, sia in termini di acquisizione di tecnica che di motivazione ed entusiasmo nei confronti della musica, ma anche, più in generale, nei confronti dello studio delle diverse discipline, abbiamo pensato di proporre ai nostri iscritti un “indirizzo scientifico” e così, già dall’anno scolastico in corso, abbiamo un’intera classe prima che frequenta la scuola per 4 ore aggiuntive rispetto all’orario tradizionale e che, in tali ore, svolge attività esclusivamente laboratoriale nell’ambito delle scienze e della matematica.

Si tratta di un unicum a livello nazionale e crediamo che possa rappresentare un modello anche per altre scuole del Paese. Ovviamente siamo pronti a riproporre l’esperienza alle future classi prime e a proseguirla con la futura seconda A”.

“Il Laboratorio di registrazione audio-video è stato realizzato con un altro finanziamento del Pnsd, nell’ambito del progetto “Atelier Creativi”, che risale al 2017. Per una serie di ragioni lo si è potuto realizzare solo qualche mese fa ma questo ha rappresentato un vantaggio perché si sono potuti mettere a fuoco con maggior precisione i bisogni della scuola e trovare il modo di soddisfarli.

Infatti, il progetto originario prevedeva di trasformare l’aula magna della “Casalini” in uno studio di registrazione dove far esibire i nostri studenti dell’indirizzo musicale. Successivamente ci si è resi conto che gli studenti hanno occasione di suonare anche in ambienti esterni alla scuola ( Concerto di Natale alla “Rotonda”, Concerti nell’ambito della Rassegna Musicale delle SMIM ) e che, essendoci alla “Casalini” un consistente gruppo teatrale che, in periodo pre Covid, ha visto la presenza di tre compagnie con più di 100 studenti in totale, risultava più utile avere della strumentazione mobile da utlizzare sia all’interno che all’esterno della scuola.

Si sono quindi acquistate tre telecamere 4K, un sistema di microfoni, schede audio e video gestite, tramite software, da due potenti MAC.

In questo modo la scuola è divenuta autonoma rispetto alla necessità di gestire le registrazioni, senza più dover dipendere da costosi servizi di professionisti esterni.

Il laboratorio mobile di registrazione verrà impiegato per la prima volta per registrare il Concerto di Natale 2021, presso la Chiesa della Rotonda. Il video sarà montato, postato sulla piattaforma youtube della scuola e reso visibile alle famiglie a partire dal 23 dicembre”.

“E’ stato faticoso e laborioso acquisire i finanziamenti ma i nostri progetti sono stati giudicati di grande valore e la cosa è dimostrata dal fatto che, per esempio, con il progetto del laboratorio scientifico, ci siamo classificati al 19° posto nazionale su 5051 scuole partecipanti.

Essere riusciti ad acquisire i finanziamenti ma, ancora di più, l’aver potuto, attraverso questi fondi, realizzare attività didattiche innovative per i nostri studenti e di notevole valore rispetto alla motivazione allo studio e all’orientamento verso gli studi, ci rende fieri del nostro lavoro”.