I familiari della Casa del sorriso mandano la letterina a Babbo Natale

BADIA POLESINE (Rovigo) – Graziano Berto, del Comitato dei familiari, fa sapere che, in occasione delle festività è stata recapitata una letterina a Babbo natale (alias Luca Zaia). Nella missiva si chiede il regalo più bello per tutti i famigliari che hanno un loro caro in casa di riposo.

Molti di loro stanno aspettando da mesi, altri da alcuni anni che giunga la tanto agognata “Impegnativa” che li solleverebbe da un fardello economico per alcuni divenuto insostenibile.

“L’impegnativa – si ricorda a Babbo Natale - è quel contributo che la Regione dà alle persone anziane che non sono più autosufficienti …ma sappiamo che già lo sai”.

“Almeno per questo Natale, ti chiediamo di distribuirle”, questo per fare star bene tanta gente che, con molta difficoltà, ogni mese deve pagare o integrare rette molto onerose.

Con malcelata polemica la letterina prosegue: “Caro Babbo, sappiamo che sei molto bravo, che vai ad inaugurare e partecipi a tutte le più belle cose che vengono realizzate nella nostra Regione. Ti chiediamo per una volta di fare un sacrificio per quelli che hanno contribuito a fare grande il Veneto, i nostri "Veci"! Mandaci queste impegnative”.

“E già che sei stato nominato il più bravo Babbo Natale di Regione d'Italia, …dacci il motivo di condividere tale pensiero. Ricordati caro Babbo, che la politica serve ad aiutare i più deboli. Se riuscirai a fare questo grande regalo ai nostri anziani, pensiamo che ti eleggeranno Babbo Natale a vita (almeno) della Regione Veneto”.

Firmato: Un gruppo di famigliari della Casa del Sorriso

Inutile aggiungere che la lettera ha incontrato il plauso generale sui social.

Ugo Mariano Brasioli