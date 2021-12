Tradizionale assemblea degli iscritti alla Biblioteca comunale di San Bellino con premiazioni

SAN BELLINO (Rovigo) - Sabato scorso si è tenuta la tradizionale Assemblea degli iscritti alla Biblioteca Comunale di San Bellino, fissata ogni anno in prossimità dell’anniversario della fondazione della stessa, avvenuta il 22 dicembre 1981. È un momento importante che lega gli utenti alle attività della biblioteca.

Nonostante il secondo anno di stato di emergenza sanitaria, il servizio bibliotecario gratuito e sempre aggiornato è riuscito ad offrire alla comunità di San Bellino e non solo, grazie al prestito interbibliotecario, un notevole punto d’interesse. La presidente della biblioteca Sara Caraccio, ha osservato come i dati dimostrano una crescita rispetto agli anni precedenti, è salito a 132 il numero degli iscritti rispetto ai 113 del 2019, registrando a metà dicembre 2021 ben 654 prestiti rispetto ai 532 del 2019. In controtendenza generale rispetto alle altre realtà bibliotecarie più gente si è quindi recata in biblioteca, leggendo un maggior numero di libri.

L’Assessore al Patrimonio culturale, creatività e attrattività Raffaele Campion ha aperto l’Assemblea aggiornando i presenti sulle ultime novità e sulla costante crescita del patrimonio bibliografico, grazie ai fondi stanziati nel bilancio annuale e al contributo da parte del Ministero della cultura a sostegno dell’editoria libraria. Oltre alle opere di narrativa generale spicca l’accurato aggiornamento di testi divulgativi e specialistici di scienze umane, di archeologia e di storia dell’arte spesso richiesti da studenti, professionisti e da numerose altre biblioteche parte della Rete provinciale.

I membri del comitato di gestione, Lisa Bettini, Sara Bolognese, Claudia Campion e Giulia Ranzani hanno poi illustrato le attività organizzate durante l’anno. Tra le più importanti l’iniziativa Coltivare il piacere della lettura con la tessera punti personale distribuita a tutti gli alunni della Scuola Primaria di San Bellino, un’alternativa di incoraggiamento alla lettura e di collaborazione con la Scuola, che a causa dell’emergenza sanitaria non ha potuto usufruire del prestito libri mensile durante l’anno scolastico 2020. Da sottolineare i Giovedì di luglio-Letture al chiaro di luna, quattro appuntamenti con apertura serale della biblioteca, tra cui la presentazione del nuovo libro scritto da Franco Romeo Milani e la premiazione di Marco Fioratti, vincitore del Bando di concorso su tesi universitarie legate ai temi di San Bellino.

Nel corso dell’anno, insieme all’assessorato di riferimento, vi è stata l’organizzazione della sesta edizione di Cantiere Arte, il festival della creatività, dei beni culturali e dello spettacolo, tra i cui ospiti Andrea Angelucci, Allegra Iafrate e Riccardo Falcinelli. Attività di promozione alla lettura per i più piccoli sono stati invece Libri Infiniti, il Maggio dei Libri, Libriamoci e il Veneto Legge, nonché la ripresa del prestito mensile con la Scuola Primaria, che il prossimo anno sarà esteso per la prima volta anche ai più piccoli della locale Scuola dell’Infanzia.

Come da rituale, il momento più atteso dell’Assemblea è stata la proclamazione dei cinque migliori lettori dell’anno. Sul podio, tutto al femminile, al primo posto, la lettrice Adriana Azzi, seguita poi da Marisa Zangrossi, mentre in terza posizione Donatella Moscardi. Il quarto posto è andato a Daniela Felisati, al quinto si è classificata Luana Lina Moscardi. Ai premiati è stata consegnata la consueta pergamena di merito e un dolce pensiero natalizio.

La presidente Sara Caraccio ha concluso la mattinata con pensiero rivolto ai lettori “Un grazie a tutti voi, per dedicare parte del vostro tempo alle attività da noi proposte. Per aver collaborato durante l’anno di restrizioni e per aver mantenuto vivo il piacere di ritornare a frequentare la biblioteca e le sue attività”.

La biblioteca chiuderà per la consueta pausa natalizia venerdì 24 dicembre, riaprendo poi martedì 11 gennaio 2022. Seguiranno anche i prossimi eventi programmati, come le lezioni dell’Università popolare del tempo libero e il doppio appuntamento della rassegna Polesine Incontri con l’autore, promossa da Provincia di Rovigo e Fondazione Aida.