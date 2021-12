Partenza in casa della Fortitudo di Pippo Crepaldi

ROVIGO - Inizierà il primo weekend di aprile la seconda stagione consecutiva dell'Itas Mutua Baseball Softball Club Rovigo nella Serie A di baseball. Due settimane dopo, il 15-16 aprile, prenderà il via anche il campionato di Serie A2 di softball della squadra seniores rossoblù. Da pochi giorni la Fibs ha reso noti gironi e calendari delle principali serie nazionali, aprendo ufficialmente la rincorsa a una stagione che per la società di via Vittorio Veneto si preannuncia molto impegnativa e allo stesso tempo stimolante, considerato anche che nel 2022 si festeggeranno i 50 anni dalla nascita del club.

L’esordio per i ragazzi del baseball allenati dal coach cubano Soto Diaz sarà da brividi. La prima giornata di Serie A porterà l’Itas Mutua Rovigo in trasferta a Bologna in casa della Fortitudo BC 1953, uno dei campi storici del batti e corri nazionale, una sorta di “Scala del baseball italiano”. Come se non bastasse, a raddoppiare le emozioni sarà l’incrocio con Filippo Crepaldi, rodigino classe 1992 cresciuto proprio nel club rossoblù e dal 2014 punto fermo della Fortitudo, con la quale ha conquistato addirittura cinque scudetti. Sarà una sfida particolare anche per Nick Nosti, tornato in rossoblù dopo aver militato anch’egli nella Fortitudo per alcune stagioni. Insomma, un primo passo per cuori forti in un lungo percorso che il club polesano affronterà con l’obiettivo di meritarsi nuovamente la permanenza nella massima serie nazionale. Rovigo è stato inserito nel Girone B e, oltre che con la Fortitudo, se la vedrà con Collecchio BC, Asd Padova, Bas Team Verona, Thunders Dragons di Castelfranco Veneto, Cervignano e New Black Panthers di Ronchi dei Legionari. Come nella scorsa stagione, la prima parte del campionato sarà particolarmente ostica per i rossoblù, chiamati ad incrociare le mazze con formazioni sulla carta più attrezzate, Bologna in primis. La fase calda della stagione sarà la successiva Pool Salvezza che, con il probabile incrocio con il Girone A, potrebbe diventare impegnativa anche dal punto di vista geografico con trasferte decisamente lunghe.

Si preannuncia una stagione chilometricamente dura anche per le ragazze del softball di Serie A2, inserite nel Girone B insieme a: Castionese, Longbridge 2000 Bologna, Nuove Pantere Lucca, White Tigers Massa, Atoms Chieti, Macerata e New Softball Bologna. Un raggruppamento che, dunque, porterà il Baseball Softball Club Rovigo a giocare anche in Toscana, Marche e addirittura in Abruzzo. Esordio sul diamante di casa contro le White Tigers. L’obiettivo primario è garantire la crescita del nutrito plotone di giovani atlete che dal vivaio si sono da poco affacciate o si affacceranno per la prima volta alla categoria. Contemporaneamente si punta a disputare un torneo che sappia regalare soddisfazioni e possa garantire una posizione di classifica il più possibile vicina alle posizioni di testa del girone.