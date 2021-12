Sorriso Sicuro il progetto ideato dall'azienda Ruthinium alla casa di riposo di Ficarolo

FICAROLO (Rovigo) - La Casa di Riposo San Salvatore di Ficarolo entra nel progetto Sorriso Sicuro ideato dall'azienda Ruthinium di Badia Polesine. Questa iniziativa prevede la possibilità di realizzare gratuitamente una replica esatta delle esistenti protesi dentali dei pazienti, garantendo così tranquillità in caso di rottura o smarrimento delle protesi stesse. Nessun trauma, quindi, derivante dal rischio di restare senza protesi a lungo con tutti i problemi che ne conseguono. Se la perdita dei denti naturali può essere, di per sè, un trauma, rivivere questa esperienza può significare un grave elemento di disagio in chi la subisce.

Ruthinium è un'azienda leader nella produzione di materiali per la protesi mobile dentale, eccellenza che da mezzo secolo investe e produce lavoro in alto Polesine. Lo stesso Presidente del Veneto Luca Zaia ha recentemente lodato l'azienda per questa nobile iniziativa in vista del Natale, citandola come un esempio di quanto il successo imprenditoriale possa andare di pari passo insieme al legame col territorio, elemento insito nel dna dei veneti.

L'Amministrazione Comunale di Ficarolo ha accolto con grande riconoscenza e spirito di collaborazione l'impegno di Ruthinium nel comune rivierasco, così come si legge in un post sulla pagina Facebook del Sindaco Fabiano Pigaiani. Il Vicesindaco Agostino Paramatti ha accolto in Municipio la CEO dell'azienda Barbara Piazza e Morena Pigaiani, responsabile della San Salvatore, insieme al Consigliere Regionale di Ficarolo Laura Cestari che già nelle scorse settimane ha fatto visita alla sede di Ruthinium. Il progetto Sorriso Sicuro si estenderà ad ulteriori strutture individuate dall'azienda, donando così ai numerosi ospiti un motivo di tranquillità e quello che è a tutti gli effetti un regalo di Natale.