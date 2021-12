Confermate le aliquote Imu, Irpef e Tari

BARUCHELLA (Rovigo) – In un tranquillo consiglio comunale di fine anno, con qualche giustificata assenza tra i banchi, l’Assemblea di Baruchella ha adottato all’unanimità alcuni provvedimenti di bilancio e, fra questi, quelli relativi alle imposte locali. Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente del 30 novembre scorso, sono state confermate, previa relazione del Segretario comunale, le aliquote vigenti dell’Imposta Municipale Propria (IMU), dell’Addizionale comunale Irpef e delle tariffe TARI. Complessivamente le entrate tributarie daranno un gettito di 1.023.000 euro nel 2022.

Tutti i servizi a domanda individuale che quelli alla persona sono stati confermati.

Fra le entrate in conto capitale è previsto un contributo della Regione Veneto pari a 117.600 euro per la realizzazione di una pista ciclabile in località Baruchella e per la quale è prevista assunzione di mutuo della durata di anni 25 a tasso fisso dell'importo di euro 122.400 euro, da stipulare con la cassa depositi e prestiti.

In entrata il bilancio 2022 è stimato in 3.325.000 euro e, come accennato, non prevede incrementi dal punto di vista tributario.

La spesa, invece pareggia in 3.325.000 di cui 9.610 già impegnati negli esercizi precedenti. Le spese correnti ammontano a 1.905.014 euro.

Analogamente per quanto previsto per la ciclopedonale, per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria alla passerella comunale sulla Fossa maestra si prevede l’assunzione di mutuo, sempre della durata di anni 25 a tasso fisso dell'importo di euro 100.000 euro da stipulare con la cassa depositi e prestiti. Il Sindaco nel suo intervento ha tuttavia ricordato che è da 12 anni che il Comune non accende mutui.

Nell’occasione è stata approvata la Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2022-2024 che tiene conto che nell’anno entrante ci saranno le prossime elezioni amministrative ma, anche che, sul bilancio di previsione impatterà la legge di stabilità tuttora in discussione alle Camere.

La seduta consigliare è terminata con lo scambio degli auguri natalizi.

Ugo Mariano Brasioli