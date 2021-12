Covid-19: 4 decessi, erano ricoverati in terapia intensiva a Trecenta

ROVIGO - Giornata drammatica. Quattro persone residenti in provincia di Rovigo con positività al Covid-19 sono morte nelle ultime 24 ore. Erano in Terapia Intensiva Covid a Trecenta.

Un uomo di 65 anni ed una donna di 72 anni di Porto Tolle entrambi vaccinati, con gravi patologie, sono morti. Stessa sorte per una donna di Adria di 79 anni vaccinata, ed un uomo di 81 anni di Lendinara non vaccinato, entrambi avevano un quadro complessivo pregresso problematico.

Salgono a 579 deceduti con Covid-19 residenti in Polesine da inizio epidemia.

103 nuove positività di residenti in Polesine (sono in totale 20.374 i residenti in Polesine con positività al Covid-19 riscontrati da inizio epidemia). 42 di queste persone erano già in isolamento domiciliare.

La prevalenza in Polesine (totale delle persone risultate positive da inizio epidemia sul totale della popolazione) è pari al 9,21%. Il tasso di positività degli ultimi 7 giorni (nuovi casi riscontrati sul totale delle persone testate nel periodo) è pari al 3,36%.

Da inizio epidemia sono stati eseguiti 1.117.196 test rapidi e tamponi.

Attualmente risultano 74 pazienti ricoverati: 42 in Area Medica Covid a Trecenta, 18 in Ospedale di Comunità Covid a Trecenta, 4 in Terapia Intensiva Covid a Trecenta, 9 in Malattie Infettive a Rovigo, 1 in Ostetricia e Ginecologia a Rovigo (per motivi non legati al Covid-19).

Gli operatori e gli ospiti delle Strutture Residenziali Extra Ospedaliere sono stati vaccinati e l’Azienda Ulss garantisce, inoltre, la vaccinazione a tutti i nuovi ingressi. L’Azienda Ulss 5, inoltre, prosegue la somministrazione della terza dose (booster) agli ospiti e operatori delle Rsa del territorio polesano nei termini previsti. Le Strutture Residenziali del Polesine ospitano ad oggi 2.029 anziani e 865 altri ospiti (disabili, psichiatrici, ecc.).

Ad oggi risulta positivo: 1 operatore dell’Opera Pia Francesco Bottoni di Papozze, 1 operatore della Residenza San Salvatore di Ficarolo, 1 operatore della Casa Sant’Antonio di Trecenta, 1 operatore della Casa di Riposo San Gaetano di Crespino, 1 ospite della Residenza San’Anna Anni Azzurri di Villadose e 3 ospiti della Rsa La Rosa dei Venti di Rosolina.

88 nuove guarigioni portano a 17.841 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 1.956 le persone attualmente positive in provincia.

Ad oggi sono 3.535 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

Al fine di ampliare l'offerta vaccinale pediatrica durante le festività natalizie, per permettere un rientro a scuola più sicuro, sono state aperte ulteriori sedute vaccinali pediatriche presso i due CVP di Adria (Sala Caponnetto) e di Rovigo (Censer). L'accesso a tali sedute pediatriche è consentito tramite prenotazione o in libero accesso secondo calendario riportato alla pagina – https://www.aulss5.veneto.it/Liberi-accessi-pediatrici-ai-centri-vaccinali . Al fine di ottimizzare le sedute è consigliata la prenotazione.

E’ possibile prenotare la somministrazione online https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19 o presso le farmacie del territorio che utilizzano, al pari dell’Azienda Sanitaria, il portale regionale.

Alle ore 13.00 di oggi le prenotazioni in tale fascia di età, da oggi al 9 gennaio, erano 1.468.

Per le persone in tale fascia di età, e più in generale per i minori di 18 anni, è necessario presentarsi il giorno della vaccinazione accompagnati da un genitore o da un tutore con il consenso minori disponibile alla pagina di prenotazione compilato e firmato da entrambi i genitori o dal tutore/tutori.

Per informazioni e supporto è possibile rivolgersi al proprio pediatra o contattare il numero verde aziendale 800938880, attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20.

Ad oggi sono state somministrate 77.170 dosi booster in provincia di Rovigo.

La somministrazione della dose booster è effettuabile dopo cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo come da Circolare Ministeriale n. 53312 del 22.11.2021 .

Per accedere alla vaccinazione è possibile prenotare al link - https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19 o presso le farmacie del territorio.

Le disponibilità di appuntamenti vanno fino al 28 di febbraio 2022.

Al fine di garantire una corretta gestione dei flussi presso i sei Covid Point aziendali, l’accesso per l’esecuzione dei tamponi molecolari e dei tamponi antigenici rapidi, necessari anche per l’ottenimento del Green Pass, è possibile solo previa prenotazione. Per tutte le informazioni https://www.aulss5.veneto.it/Punti-COVID

Nella giornata di ieri sono stati eseguiti 1.134 tamponi tra antigenici e molecolari.

Percentuali delle persone vaccinate rispetto alla popolazione assistita vaccinabile (over-5):

con almeno una dose (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 85,2%

con ciclo completo (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 83,1%

stima con almeno una dose al 28 di febbraio (vaccinati più prenotati): 86,2%

Percentuali delle persone vaccinate rispetto alla popolazione assistita:

con almeno una dose (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 82,7%

con ciclo completo (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 80,6%

stima con almeno una dose al 28 di febbraio (vaccinati più prenotati): 83,7%

Percentuali vaccinati per fasce di età (con almeno una dose):

Fascia di età Vaccinati % Over-80 99,8 70-79 95,6 60-69 93,2 50-59 88,7 40-49 85,2 30-39 83,4 20-29 86,8 12-19 84,2 5-11 7,1

Percentuale di assistiti vaccinati con 3° dose rispetto alla popolazione eleggibile (ciclo completo da 5 mesi): 63,6%

Dall’inizio della campagna vaccinale alla mattina del 26 dicembre: dosi somministrate 453.600 (190.516 prime dosi, 181.331 seconde dosi, 77.170 terze dosi, 4.583 monodose).

GREEN PASS

In caso di necessità e di verifiche da parte dell’Azienda ULSS è possibile scrivere all’indirizzo email greenpass.ro@aulss5.veneto.it .

In caso di vaccinazioni eseguite all’estero è possibile procedere alla registrazione e alla successiva emissione del Green Pass inviando una email all’indirizzo greenpass.ro@aulss5.veneto.it , inserendo i dati anagrafici e allegando un documento di riconoscimento e il certificato vaccinale.