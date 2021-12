Il presepio e gli angeli musicanti di Gianni Veronese a Boara Polesine

BOARA POLESINE (Rovigo) - A partire dal 24 dicembre e fino all’Epifania, sarà possibile visitare il presepe nella Chiesa Parrocchiale di San Zenone vescovo a Boara Polesine, realizzato da alcuni generosi e disponibili parrocchiani.

Il presepe quest’anno si ispira ad un passo della omelia di inizio pontificato di papa Benedetto XVI pronunciata il 24 aprile 2005: più precisamente al passo dove il Pontefice ci fa riflettere con queste parole:

“La santa inquietudine di Cristo deve animare il pastore: per lui non è indifferente che tante persone vivano nel deserto.

E vi sono tante forme di deserto.

Vi è il deserto della povertà, il deserto della fame e della sete;

Vi è il deserto dell’abbandono, della solitudine, dell’amore distrutto;

Vi è il deserto dell’oscurità di Dio, dello svuotamento delle anime senza più coscienza della dignità e del cammino dell’uomo.

I deserti esteriori si moltiplicano nel mondo, perché il deserto interiore è diventato troppo ampio. Perciò i tesori della terra non sono più al servizio dell’edificazione del giardino di Dio, nel quale tutti possano vivere, ma sono asserviti alle potenze dello sfruttamento e della distruzione”.

Nell’idea dei presepisti la riflessione di papa Benedetto è rappresentata nel presepe di San Zeno in questo modo: nella parte anteriore del presepe si può notare il deserto, dato da uno spazio vuoto: in questo vi è la statua raffigurante un pastore (a sinistra di chi guarda) nel mentre aiuta una pecorella ad attraversare un guado per andare verso il Dio Bambino: è la rappresentazione della frase iniziale della riflessione: “il pastore, per lui non è indifferente che tante persone vivano nel deserto”. Oltre il torrente vi sono altre pecore, che si nutrono dei pascoli e si riposano accanto al fuoco e vicino a al Bambinello. E’ la rappresentazione della parte conclusiva della riflessione del Pontefice, cioè che i tesori della terra sono al servizio dell’edificazione del giardino di Dio, nel quale tutti possano vivere. Tali tesori non possono essere “asserviti alle potenze dello sfruttamento e della distruzione”.

Il giardino di Dio, dunque, può essere edificato su questa terra solo se l’uomo è fedele al progetto del Creatore, come cantarono gli angeli nel cielo blu della notte di Betlemme: Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà.

Quest’anno la novità nel presepio è che l’allestimento è stato impreziosito dagli “Angeli musicanti” realizzati dall’architetto Gianni Veronese di Rovigo e donati alla Parrocchia dopo le mostre tenutesi al Mulino Ecomuseo “Al Pizzon” di Fratta Polesine durante le festività natalizie dello scorso anno, e presso il “ Circolo Culturale Arti Decorative” in piazza Annonaria a Rovigo durante l’Ottobre rodigino.

“L’accostamento al presepe degli angeli - commenta l’architetto Veronese - da sempre presenti nell’iconografia religiosa, è da attribuire alla ricerca di figure protettive delle quali in questo periodo si può sentire la necessità in modo più forte rispetto ad altri momenti. Angeli che con i lori strumenti e con l’immediatezza della musica sottolineano i valori del periodo natalizio e trasmettono un messaggio di pace e bontà.”