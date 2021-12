In Veneto somministrate 1.529.000 dosi booster, in terapia intensiva con Covid-19 oltre l'80% non è vaccinato

MARGHERA (Venezia) - “Mancano 800 ricoverati per passare all'arancione, oltre l’80% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato, senza questi casi saremmo in zona bianca”, lo ha detto Luca Zaia nel consueto punto stampa dalla sede della Protezione civile regionale.

Luca Zaia ha snocciolato in numeri, e sono imponenti sotto il profilo della diagnosi. Oltre 21 milioni di tamponi effettuati in Veneto dall’inizio dell’emergenza, 8.187.720 tamponi molecolari e 13.065.198 rapidi, “siamo la regione che ha fatto più tamponi”.

Nelle ultime 24 ore ne sono stati fatti 33.648, sono 2.816 i positivi (totale 71.761 attualmente con il Covid), l’incidenza è alta, oltre all’8%.

Aumentano i ricoverati, sono 1398, circa 50 i nuovi ingressi, in area medica il 50% non sono vaccinati, di questi l’età media è molto bassa. 185 i ricoverati in terapia intensiva, 13 in più rispetto alle ultime 24 ore, 24 i decessi.

“Siamo vicino alle 9 milioni di dosi somministrate di vaccino, 1529000 dosi booster. I bambini 5-11 anni possono fare il vaccino con prenotazione o con accesso diretto in tutto il Veneto” ha evidenziato Luca Zaia, crescono ance le prime dosi per effetto del super green pass, sono oltre 3 mila al giorno in Veneto “Siamo al 15% tra prenotati e vaccinati dei 5-11 e 18mila hanno già fatto la prima dose. Siamo all'87,1% di vaccinati”.

La zona arancione dipende dai numeri dopo Capodanno, “l’’incidenza è 6,10%, l'Rt è 1,13, l'occupazione delle terapie intensive è 17% (il limite è il 20% per l’arancione) e l'occupazione dell'area medica è 18% (il limite è il 30%), quindi è quest'ultimo dato che ci tiene ancora nel giallo”.

“Senza i vaccini saremmo chiusi - ha esclamato Zaia - e con mortalità alta - maggiore dello scorso anno. Oggi abbiamo più contagi ma un terzo di ricoverati e una mortalità molto bassa, rispetto a un anno fa”.

Le raccomandazioni sono sempre le stesse, usare la mascherina sempre e comunque, mantenere il distanziamento, igienizzare le mani frequentemente, e farsi un tampone prima riunioni di famiglia o con amici. Il problema è proprio questo, nelle farmacie, per effetto del green pass, i posti disponibili sono pochi, anche i tamponi fai da te scarseggiano, lunghe code nei punti Covid.