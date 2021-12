Finanziamento della Regione Veneto di 200 mila euro per l’intervento sul Comando Stazione di Fratta Polesine

FRATTA POLESINE (Rovigo) - La giunta regionale ha approvato la delibera che individua gli interventi per l’efficientamento energetico di alcuni presidi territoriali in attuazione del Protocollo d’Intesa con l’Arma dei Carabinieri.

La delibera individua i progetti di efficientamento energetico da realizzare, stabilendo un finanziamento massimo di euro 200.000 per l’intervento sul Comando Stazione di Fratta Polesine (Rovigo) e di euro 400.000 per i Comandi Compagnia di Portogruaro (VE) e di Valdagno (VI), e identificando quali soggetti attuatori le Amministrazioni comunali proprietarie degli edifici da efficientare.

“Si tratta di sostenere i Comuni a rendere più efficienti le stazioni e le sedi dei Comandi di compagnia dei Carabinieri – sottolinea l’Assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato -. In tempi in cui le amministrazioni comunali hanno a che fare con bilanci sempre più risicati, la Regione sostiene interventi per rendere più efficienti gli edifici che ospitano i nostri uomini dell’Arma. Un sostegno fondamentale anche a tutela della sicurezza dei territori”.

La selezione dei presidi territoriali, nei quali opera dell’Arma dei Carabinieri e di proprietà di enti pubblici, è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite alla Regione del Veneto dall’Arma stessa, nell’ambito del Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2018 tra il Presidente della Regione del Veneto e il Comandante Generale dell’Arma. Si tratta di un protocollo per la promozione di nuove iniziative a sostegno dell'adeguamento infrastrutturale di efficientamento energetico di tali edifici, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con delibera approvata a giugno 2021.

Gli interventi saranno finanziati nell’ambito del Piano per lo Sviluppo e la Coesione della Regione del Veneto – Area Tematica 4 Energia - Linea di intervento 1.1. “Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici”.