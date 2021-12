Tanto divertimento per un centinaio di piccoli spettatori con le loro famiglie

BADIA POLESINE (Rovigo) – Non tutto il male vien per nuocere, si potrebbe dire. Così è stato a Badia Polesine, con l’ultimo spettacolo professionale allestito per “Il teatro siete voi - Emozioniamoci”, rassegna, per ragazzi e famiglie, di Irene Lissandrin e ViviRovigo.

Complici le condizioni di salute di uno degli attori, che sta benone, anche se ha dovuto rinunciare all’ingaggio, la giovane e versatile compagnia padovana Febo Teatro ha messo in scena un’alternativa che è stata molto apprezzata dall’oltre un centinaio di piccoli spettatori con le loro famiglie. “Storie di mare” è andato a sostituire le vicende delle sorellastre di Cenerentola, tra gli applausi di un “pubblico eroico”, come ha detto Irene Lissandrin, elogiando i presenti per “superare tutte le difficoltà delle restrizioni pandemiche, pur di venire a teatro”. È stato, infatti, anche lo spettacolo inaugurale dell’obbligo delle mascherine Ffp2 negli eventi dal vivo, messe a disposizione dall’ottima organizzazione di ViviRovigo per chi ne fosse stato sprovvisto.

Ma i bambini neanche se ne sono accorti, distratti dai ritmi incalzanti dei Febo, che alternavano narrazione e teatro d’attore sul filo di alcuni racconti di Italo Calvino, manovrando una vela scenica camaleontica e trasformista. Valanga di commenti e domande fantasiose nel dopo-spettacolo. La trama è solo l’occasione per raccontare di tesori nascosti negli abissi del cuore, metafora di talenti personali che sono preziosi e che devono essere riportati a galla con un piccolo incoraggiamento. In scena due narratori-marinai (Lahire Tortora e Moreno Corà) in un viaggio fantastico di grandi avventure e prove personali. Alla regia Claudia Bellemo e Lucia Messina. Le sorprendenti scene sono di Roberta Bianchini ed i costumi di Federica Bugin. Presente alla rappresentazione e convinta sostenitrice del teatro come strumento sociale e culturale, l’assessore badiese alla Cultura, Valeria Targa, che ha accolto e salutato il pubblico.

Il Teatro siete voi 2021 “Emozioniamoci”. Progetto di Irene Lissandrin per ViviRovigo Aps, sostenuto da Fondazione Rovigo Cultura, il contributo di Fondazione Banca del Monte di Rovigo, organizzato in collaborazione e partnership con Arteven, col MiC; gode del Patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Rovigo; realizzato con i Comuni di Rovigo, Lendinara, Costa di Rovigo, Villanova del Ghebbo, San Martino di Venezze, Ficarolo, Taglio di Po, Badia Polesine, Fiesso Umbertiano, Loreo e Corbola; la partecipazione di Accademia Musicale Venezze e del Gruppo Autori Polesani.

Ringraziamenti agli sponsor Baccaglini auto, Emporio Borsari, Rotary club Badia-Lendinara-Altopolesine, Banca del Veneto Centrale, Sabrina Silvestrini Fideuram banker, Emanuele Carretta Commercialista, Il Circolo di Rovigo, Avis Lendinara, Avis Villanova del Ghebbo, Avis Costa di Rovigo, Imprese ed operatori del settore Calzaturiero di Villanova del Ghebbo e Adigetto.

Grazie per la collaborazione all'Associazione Pettirosso e Protezione Civile di Villanova del Ghebbo.

Mascotte: Gatto Tomeo di Alberto Cristini.